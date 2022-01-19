В Украине хотят запретить "зарплатных ФЛП". Гетманцев рассказал подробности

По его мнению, такое решение позволит избежать ситуаций, когда работника оформляют как ФЛП и платят 5% с зарплаты вместо того, чтобы сделать его штатным сотрудником и платить 22% единого социального взноса, 19,5% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.
"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти", – сказал Гетманцев и добавил, что осталось лишь принять реформу детенизации зарплат.
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По мнению Гетманцева, необходимо уменьшить возможность сотрудничества ФЛП третьей группы с юрлицами для предоставления услуг.
"Вы понимаете, о чем я говорю? Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве "зарплатных ФЛП". Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех", — отметил политик.
В 2021 году численность физических лиц – предпринимателей в Украине выросла на 85 тыс. и достигла почти 2 млн. Это самые большие показатели за последние пять лет.
По состоянию на 28 октября 2021 года на счетах украинских ФЛП хранилось 58 млрд грн, это рекордная сумма за последние девять лет. В 2012 году ФЛП хранили в банках 4 млрд грн.