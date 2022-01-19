В Украине хотят запретить "зарплатных ФЛП". Гетманцев рассказал подробности

Для уменьшения схем по уклонению от уплаты налогов со стороны работодателей необходимо принять реформу детенизации зарплат, считает Даниил Гетманцев Фото: Facebook / Danil Getmantsev

По его мнению, такое решение позволит избежать ситуаций, когда работника оформляют как ФЛП и платят 5% с зарплаты вместо того, чтобы сделать его штатным сотрудником и платить 22% единого социального взноса, 19,5% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора.

"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти", – сказал Гетманцев и добавил, что осталось лишь принять реформу детенизации зарплат.

Политик также предлагает:

снизить эффективную ставку налогообложения;

ограничить возможность трудоустройства в компании "зарплатных ФЛП";

внести посемейное декларирование;

расширить возможности для декларирования;

ввести налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 млн грн.

По мнению Гетманцева, необходимо уменьшить возможность сотрудничества ФЛП третьей группы с юрлицами для предоставления услуг.

"Вы понимаете, о чем я говорю? Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников в качестве "зарплатных ФЛП". Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, но заставляем платить всех", — отметил политик.