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Гетманцев объяснил, как использовать регистраторы расчетных операций для плательщиков единого налога

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Даниил Гетманцев опубликовал разъяснения профильного комитета парламента
Даниил Гетманцев опубликовал разъяснения профильного комитета парламента
Фото: glavcom.ua

Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики распространил разъяснения по применению регистраторов расчетных операций, в том числе программных (РРО и ПРРО), для плательщиков единого налога с 1 января 2022 года. Документ со своей подписью в своем Telegram-канале опубликовал глава комитета, нардеп от "Слуги народа" Даниил Гетманцев.

В разъяснении отмечается, что из-за отсутствия единой позиции органов власти по вопросу использования РРО и ПРРО в комитет поступают многочисленные вопросы от физлиц-предпринимателей.

В частности, с 1 января не обязательно использование регистраторов расчетных операций или соответствующего программного обеспечения ФЛП первой группы.

Кроме того, без использования РРО/ПРРО можно заниматься розничной торговлей на территории сел, но при условии, что предприниматель не торгует подакцизными товарами и использует расчетные книги или книгу учета расчетных операций.

Однако эта норма не применяется, если соответствующий сельский совет принял решение об обязательном использовании РРО/ПРРО на территории общины или если годовой объем расчетных операций одного пункта торговли на 1 января превышает сумму в 167 минимальных заработных плат.

В документе также отмечается, что плательщики единого налога не обязаны вести учет товарных запасов и подтверждать их происхождение – при условии, если они не зарегистрированы в качестве плательщика НДС и не торгуют технически сложными товарами, подлежащими гарантийному ремонту, а также товарами медицинского назначения и ювелирными изделиями из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней.

Плательщики единого налога не должны подтверждать расходы на приобретение товаров – они обязаны только добросовестно вести учет доходов.

При торговле в интернете и оплате покупателем товара или услуги непосредственно на банковский счет продавца (кроме карточного счета), использование регистраторов не обязательно, но при всех других вариантах оплаты продавец обязан проводить покупку через РРО/ПРРО.

Обязательно использование РРО/ПРРО при приобретении товаров в рассрочку. В таких случаях продавец должен выдать покупателю фискальный чек за каждый платеж – за исключением платежей непосредственно на счет продавца по реквизитам в формате IBAN.

В опубликованном разъяснении комитет обратился в Кабинет Министров, НБУ и Государственную налоговую службу с просьбой учесть позицию парламентариев при рассмотрении обращений налогоплательщиков.

Контекст:

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.

После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.

В этом году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.

Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций.

Теги: Верховная Рада, налоги, Кабинет Министров, торговля, кассовые аппараты, предприниматели, финансы, предприниматель, Даниил Гетманцев
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