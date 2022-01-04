Гетманцев объяснил, как использовать регистраторы расчетных операций для плательщиков единого налога

В разъяснении отмечается, что из-за отсутствия единой позиции органов власти по вопросу использования РРО и ПРРО в комитет поступают многочисленные вопросы от физлиц-предпринимателей.

В частности, с 1 января не обязательно использование регистраторов расчетных операций или соответствующего программного обеспечения ФЛП первой группы.

Кроме того, без использования РРО/ПРРО можно заниматься розничной торговлей на территории сел, но при условии, что предприниматель не торгует подакцизными товарами и использует расчетные книги или книгу учета расчетных операций.

Однако эта норма не применяется, если соответствующий сельский совет принял решение об обязательном использовании РРО/ПРРО на территории общины или если годовой объем расчетных операций одного пункта торговли на 1 января превышает сумму в 167 минимальных заработных плат.

В документе также отмечается, что плательщики единого налога не обязаны вести учет товарных запасов и подтверждать их происхождение – при условии, если они не зарегистрированы в качестве плательщика НДС и не торгуют технически сложными товарами, подлежащими гарантийному ремонту, а также товарами медицинского назначения и ювелирными изделиями из драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней.

Плательщики единого налога не должны подтверждать расходы на приобретение товаров – они обязаны только добросовестно вести учет доходов.

При торговле в интернете и оплате покупателем товара или услуги непосредственно на банковский счет продавца (кроме карточного счета), использование регистраторов не обязательно, но при всех других вариантах оплаты продавец обязан проводить покупку через РРО/ПРРО.

Обязательно использование РРО/ПРРО при приобретении товаров в рассрочку. В таких случаях продавец должен выдать покупателю фискальный чек за каждый платеж – за исключением платежей непосредственно на счет продавца по реквизитам в формате IBAN.

В опубликованном разъяснении комитет обратился в Кабинет Министров, НБУ и Государственную налоговую службу с просьбой учесть позицию парламентариев при рассмотрении обращений налогоплательщиков.