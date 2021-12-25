Кабмин разрешил предпринимателям в селах не использовать кассовые аппараты

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился.
"Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительной финансовой нагрузкой, что будет иметь негативные последствия для бизнеса. В то же время использовать программные РРО как альтернативу не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным интернетом или его отсутствия в селах. Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников, и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО", – сказала Свириденко.
Согласно решению Кабмина, от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, которые продают в розницу товары (кроме подакцизных товаров) на территории села при условии непревышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).
Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года.
После акций протеста ФЛП Верховная Рада приняла закон об отсрочке кассовых аппаратов. Согласно закону, применение сниженных финансовых санкций за нарушение бизнесом отдельных требований закона об использовании РРО при проведении расчетных операций было продлено до 1 января 2022 года.
В этом году предприниматели продолжали протестовать, требуя сохранить упрощенную систему налогообложения, но Рада провалила соответствующее голосование. Дополнительную отсрочку РРО отказалось поддерживать монобольшинство.
Таким образом, с января 2022 года плательщики единого налога второй – четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций, напоминают в Кабмине.