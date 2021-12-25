Кабмин разрешил предпринимателям в селах не использовать кассовые аппараты

Решение Кабмина не относится к тем, кто торгует подакцизными товарами Фото: depositphotos.com

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился.

"Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительной финансовой нагрузкой, что будет иметь негативные последствия для бизнеса. В то же время использовать программные РРО как альтернативу не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным интернетом или его отсутствия в селах. Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников, и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО", – сказала Свириденко.

Согласно решению Кабмина, от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, которые продают в розницу товары (кроме подакцизных товаров) на территории села при условии непревышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).