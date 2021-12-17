На акции под Радой один человек пострадал, двое задержаны – полиция

Митингующие требовали еще на год отложить обязательное использование кассовых аппаратов Фото: npu.gov.ua

"Во время мероприятия некоторые участники прибегли к противоправным действиям, начали блокировать подходы к Верховной Раде и бросать пиротехнические средства. В результате взрыва петарды травмировалась женщина – участница акции. Врачи оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь на месте. Предварительно задержаны двое, решается вопрос по квалификации", – отметили в полиции.

В результате столкновений задержаны представители движения "SaveФОП", сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ГУ Нацполиции Киева.