Гетманцев "жестко требует", чтобы таксистов тоже обязали использовать регистраторы расчетных операций

По его словам, соответствующий законопроект может быть зарегистрирован уже в январе. Сейчас он находится на стадии согласования с Министерством инфраструктуры.

"Я достаточно жестко требую, чтобы он появился", – сообщил он.

В то же время Гетманцев отметил, что это будет последняя отрасль, которую намерены фискализировать в ближайшее время. "Мы уже закончили с законами, наводящими порядок в налогообложении, и выполнили программу минимум. Мы должны поставить точку или точку с запятой на несколько лет. И сконцентрироваться на налоговой, таможне, наладить их работу", – пояснил нардеп.

Первая информация о разработке закона о кассовых аппаратах для таксистов появилась в августе 2021 года. Тогда Гетманцев рассказал "Українським новинам", что проходят рабочие группы по этому направлению, им занимается нардеп от "Слуги народа" Юлия Диденко.

"Мы должны обязать каждого таксиста иметь программный РРО, который не составляет труда установить на телефон. Это может быть индивидуальная занятость или работа со службами такси", – говорил депутат.

При этом регистрация и ведение РРО в этой сфере должны быть максимально простыми, например, через "Дію", отметил Гетманцев.

"Мы действительно хотим вывести этот рынок из тени... Целая отрасль не может работать за наличные, нам надо с этим бороться", – заявлял нардеп.

Он подчеркивал, что фискализация – в интересах бизнеса такси.

"Они сейчас уклоняются от налогов, имея на этом дополнительную маржинальность, но за счет того, что водитель может украсть деньги, за счет того, что они не могут осуществить нормальную внутреннюю логистику денег и вынуждены пользоваться иностранными счетами, что также небезопасно, они несут дополнительные риски и много теряют. РРО дает возможность спокойно контролировать весь бизнес-процесс", – пояснял Гетманцев.