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"Мне тоже не нравятся налоги. Думаете, я какой-то извращенец?" Гетманцев высказался о протестах ФЛП в Киеве

Народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил, что "не получает удовольствия" от того, как работает кассовый аппарат. Однако без введения кассовых аппаратов Украина будет еще беднее, подчеркнул он.

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Гетманцев: Мне не нравятся налоги, РРО и какие-то правила. Но я понимаю, что если правил не будет, то мы с вами потеряем государство
Гетманцев: Мне не нравятся налоги, РРО и какие-то правила. Но я понимаю, что если правил не будет, то мы с вами потеряем государство
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев заявил 28 января, что протесты в Киеве организовывает политическая организация, работающая "на конкретных физлиц, которые хотят попасть в большую политику".

Об этом он сказал во время общения с журналистами в Верховной Раде, комментируя митинг инициативы "SaveФОП" у посольства США, трансляцию вел канал ZIK

Он отметил, что при президенте Украины создан координационный совет для решения проблем макробизнеса, в работе которого участвуют "десятки других организаций". 

"Люди требуют, чтобы не устанавливали регистраторы рыночных операций. Они могут требовать, чтобы, например, отменили налоги. И мы можем закон такой принять. [...] Но потом будем спрашивать, посему наши врачи уезжают, пенсионеры находятся за гранью бедности, а мы – самая бедная страна Европы. Давайте эти вопросы не ставить рядом. [...] Я тоже против кассовых аппаратов. Вы думаете, мне они нужны? Думаете, я получаю удовольствие от того, как работает кассовый аппарат, наблюдая за его работой, или от понимания, что он есть? Я же от этого удовольствие не получаю. Но я понимаю, что если это не будет сделано, то у нас страна будет еще беднее. У нас вообще страны не будет", – заявил Гетманцев. 

Нардеп сказал, что то, куда Украина сейчас "катится с ее теневой экономикой, – путь в одну сторону". 

"Мне тоже не нравятся налоги. Вы что, думаете, я какой-то извращенец? Мне не нравятся налоги, не нравится РРО, не нравятся какие-то правила. Но я понимаю, что если правил не будет, то мы с вами потеряем государство свое", – добавил он. 

По мнению Гетманцева, отменять кассовые аппараты нельзя. 

"Никак не урегулировать [ситуацию с протестами инициативы SaveФОП]. Ввести РРО и закрыть вопрос. Никаких "украинских велосипедов", компромиссов, обсуждений – ввести РРО и закрыть вопрос, все. Танзания – знаете где? Занзибар знаете? Танзания, которая имеет ВВП на душу населения в три раза меньше чем у нас, – это реально одна из беднейших стран мира, – они ввели РРО. Ну люди что-то понимают?" – возмутился он.

Верховная Рада 20 сентября 2019 года приняла законопроект, обязывающий ФЛП использовать регистраторы расчетных операций (как обычные POS-терминалы, так и программные). Норма о применении РРО физлицами-предпринимателями со второй по четвертую группу должна была вступить в силу с 1 января 2021 года. 

1 декабря 2020 года Верховная Рада за основу и во втором чтении приняла закон об отсрочке РРО на год – после того, как под стенами парламента прошла акция протеста предпринимателей. 9 декабря закон вступил в силу, но протесты продолжились

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: налоги, протесты, ВВП, митинг, Танзания, кассовые аппараты, предприниматели, Даниил Гетманцев
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