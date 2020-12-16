Зеленский создает координационный совет для решения проблем макробизнеса, его возглавит Ермак

Президенту Украины Владимиру Зеленскому "очень важно", чтобы малый бизнес работал и развивался, заверил глава Офиса президента Андрей Ермак, комментируя инициативу главы государства создать координационный совет по решению проблем макробизнеса.

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал создание координационного совета, задачей которого будет решение проблем микробизнеса. Об этом 16 декабря сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак, пишет пресс-служба главы государства.

Как сказал Ермак, он сам возглавит совет и будет модерировать диалог с представителями бизнеса. Первое заседание в формате видеоконференции запланировали на 18 декабря.

В состав совещательного органа войдут представители микробизнеса из каждого региона, представители союзов и объединений предпринимателей малого и среднего бизнеса, независимые эксперты, представители правительства и Офиса президента Украины, сообщил Ермак.

По его словам, главам областных государственных администраций уже передали поручения Зеленского сформировать рабочие группы с участием представителей микробизнеса от каждого региона.

В результате работы координационного совета должны быть наработаны компромиссные законодательные изменения по налоговой нагрузке, администрированию сбора налогов, в частности детали использования регистраторов расчетных операций (РРО), сообщил глава Офиса президента.

Он заверил, что Зеленскому "очень важно, чтобы малый бизнес работал и развивался".

О причинах создания нового органа не сообщается, но в Киеве на Майдане Незалежности уже второй день протестуют предприниматели, которые требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года. В ходе столкновений в первый день митинга пострадали около 40 правоохранителей, сообщали в полиции.

16 декабря противостояние продолжилось. Предприниматели привезли дополнительные палатки, генератор и листы пенопласта, чтобы на них сидеть. Полицейские сорвали несколько палаток и забрали пенопласт. Это спровоцировало небольшую стычку, в результате которой никто не пострадал. К вечеру в центре Киева остались несколько десятков активистов, они намерены ночевать на Майдане.

Лидер инициативы "SaveФОП" Сергей Доротич заявил корреспонденту "ГОРДОН", что физические лица – предприниматели будут продолжать акцию протеста, пока Верховная Рада не удовлетворит их требования.

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