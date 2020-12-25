"Заработали на митингах больше, чем им обещал Зеленский". "Квартал 95" высмеял протесты физлиц-предпринимателей. Видео

Предприниматели выходили на акции протеста 15–16 и 22 декабря.

Целью марша ко Дворцу "Украина" было общение с друзьями и бывшими коллегами президента Украины Владимира Зеленского. "Они причастны к тому, что предприниматели мерзнут", – заявлял лидер инициативы "SaveФОП" Сергей Доротич.

Они требуют отменить кассовые аппараты и запрет на работу при жестком карантине с 8-го по 24 января следующего года. В ходе столкновений в первый день митинга пострадали около 40 правоохранителей, сообщали в полиции. Доротич говорил корреспонденту "ГОРДОН", что физические лица – предприниматели будут продолжать акцию протеста, пока Верховная Рада не удовлетворит их требования.

Кабинет Министров Украины 9 декабря продлил национальный карантин до 28 февраля 2021 года с ограничениями "оранжевой" зоны эпидемической опасности. С 8 января до 00.00 25 января в стране будет действовать "карантин зимних каникул". Закроют все учреждения образования, кроме детских садов, кафе, бары и рестораны будут работать только навынос; спортзалы, фитнес-центры и бассейны будут закрыты. Разрешена работа аптек, заправок, отелей, почтовых операторов, банков, парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), торговля продовольственными товарами.