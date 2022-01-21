В Украине количество ФЛП увеличилось в 2021 году на 4%, больше всего – в IT-отрасли

Это – самый лучший результат за последние пять лет, в 2020 году рост составил 1,2%. Более всего возросло количество IT-ФЛП – их доля от общего роста составила более половины (53%). За год число ФЛП с соответствующим видом деятельности увеличилось на 44,5 тыс. (+26%).

На втором месте по приросту — бизнес, предоставляющий информационные услуги (+9 тыс. или 24%). На третьем – кафе и рестораны (+6 тыс. или +10%).

В сообщении отмечено падение в такой отрасли как почтовые и курьерские услуги, за год количество ФЛП в этой сфере уменьшилось на 8,5%.