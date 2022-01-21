ГОРДОН
 
 
ДЕНЬГИ

В Украине количество ФЛП увеличилось в 2021 году на 4%, больше всего – в IT-отрасли

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2020 году рост ФЛП в Украине составил 1,2%, сообщает "Опендатамедіа"
В 2020 году рост ФЛП в Украине составил 1,2%, сообщает "Опендатамедіа"
Фото: depositphotos.com

В 2021 году численность физических лиц – предпринимателей в Украине выросла на 4% и достигла почти 2 млн. Об этом 21 декабря сообщает Telegram-канал "Опендатамедіа".

Это – самый лучший результат за последние пять лет, в 2020 году рост составил 1,2%. Более всего возросло количество IT-ФЛП – их доля от общего роста составила более половины (53%). За год число ФЛП с соответствующим видом деятельности увеличилось на 44,5 тыс. (+26%).

На втором месте по приросту — бизнес, предоставляющий информационные услуги (+9 тыс. или 24%). На третьем – кафе и рестораны (+6 тыс. или +10%).

В сообщении отмечено падение в такой отрасли как почтовые и курьерские услуги, за год количество ФЛП в этой сфере уменьшилось на 8,5%.

Контекст:

В 2021 году численность физических лиц – предпринимателей в Украине выросла на 85 тыс. и достигла почти 2 млн. Это самые большие показатели за последние пять лет. 

По состоянию на 28 октября 2021 года на счетах украинских ФЛП хранилось 58 млрд грн, это рекордная сумма за последние девять лет. В 2012 году ФЛП хранили в банках 4 млрд грн.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил 19 января 2022 года, что ФЛП третьей группы на едином налоге могут ограничить возможность работы с юридическими лицами, чтобы сократить схему уклонения уплаты от налогов с зарплат. такое решение позволит избежать ситуаций, когда работника оформляют как ФЛП и платят 5% с зарплаты вместо того, чтобы сделать его штатным сотрудником и платить 22% единого социального взноса, 19,5% налога на доходы физлиц и 1,5% военного сбора. 

Теги: почта, бизнес, ресторан, предприниматели, финансы, предприниматель, IT-сфера, кафе, ФЛП, Опендатамедіа
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
48-летняя Клум показала, как ее в постели ласкает молодой муж. Видео
48-летняя Клум показала, как ее в постели ласкает молодой муж. Видео
Алина Паш победила на Music Moves Europe Awards 2022 и получила €10 тыс.
Алина Паш победила на Music Moves Europe Awards 2022 и получила €10 тыс.
"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность
"Такая возбужденная и горячая!" Рианна в прозрачном белье показала промежность
  "Я опасаюсь провокаций. Мне поступало очень много угроз, серьезных и страшных". Ефросинина рассказала, почему не ездит в Крым
  "Я опасаюсь провокаций. Мне поступало очень много угроз, серьезных и страшных". Ефросинина рассказала, почему не ездит в Крым
"Какая сладость!", "Губастик прекрасный". 39-летняя Подольская показала редкие снимки новорожденного ребенка
"Какая сладость!", "Губастик прекрасный". 39-летняя Подольская показала редкие снимки новорожденного ребенка
54-летняя Памела Андерсон подала на развод со своим пятым мужем спустя 13 месяцев после замужества
54-летняя Памела Андерсон подала на развод со своим пятым мужем спустя 13 месяцев после замужества
"Это нереальный секс", "Нормальные такие помидорки". Седокова показала голую грудь и соски
"Это нереальный секс", "Нормальные такие помидорки". Седокова показала голую грудь и соски
"Без фильтров", "Натуральный вид". 63-летняя Мадонна без бюстгальтера снялась крупным планом
"Без фильтров", "Натуральный вид". 63-летняя Мадонна без бюстгальтера снялась крупным планом
"Наверное, будущий преподаватель". 36-летняя Тина Кароль снялась в обнимку с 72-летним ректором Поплавским
"Наверное, будущий преподаватель". 36-летняя Тина Кароль снялась в обнимку с 72-летним ректором Поплавским
"Фотки с Алфи такие милые", "У-у, собачка любит Кэтрин". Принц Уильям с женой потискали собаку-терапевта в госпитале. Фото
"Фотки с Алфи такие милые", "У-у, собачка любит Кэтрин". Принц Уильям с женой потискали собаку-терапевта в госпитале. Фото
"Дыньки", "Глаза знатные". Семенович в декольтированном купальнике встала на колени
"Дыньки", "Глаза знатные". Семенович в декольтированном купальнике встала на колени
"Секси киска". 40-летняя супермодель Амбросио показала грудь в комбинезоне с прозрачным декольте
"Секси киска". 40-летняя супермодель Амбросио показала грудь в комбинезоне с прозрачным декольте
  "Аромат на весь дом". Кулинарный блогер показала, как приготовить слоеный пирог с творогом
  "Аромат на весь дом". Кулинарный блогер показала, как приготовить слоеный пирог с творогом
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
"Шайло демонстрирует прогресс". В сеть попало новое видео, как дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта танцует хип-хоп
  "У меня дома много разной синьки есть". Усик рассказал, как относится к алкоголю
  "У меня дома много разной синьки есть". Усик рассказал, как относится к алкоголю
"Юный блогер работает". 75-летняя Порывай показала Королеву без макияжа и в "супер-пупер-сапоге"
"Юный блогер работает". 75-летняя Порывай показала Королеву без макияжа и в "супер-пупер-сапоге"
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Отвал всего", "Губы видно". Седокова задрала платье и подняла ноги перед камерой (179342)
2
Уехавший за границу Богдан рассказал о зависти к "двум величайшим гражданам Украины" (123625)
3
"Да нормальная там пипка. Он же в спокойном состоянии. Не в рабочем, боевом". Тарзан снялся в сильно облегающих трусах (108401)
4
39-летняя Брежнева позировала в одних трусах и шляпе, показав крупным планом голую грудь (96955)
5
"Грудастая красотка", "Посмотрите на эту грудь, боже мой". Хайек на катере широко развела ноги перед объективом (84140)
6
"Трусы можно на плечи, чтобы на разрыв", "Суперпопка". Каменских показала голый пах в движении (73382)
7
"Анечка шикарна". Maruv показала вблизи пятую точку (54788)
8
"Самая сисястая звезда". 41-летняя Семенович показала, как выглядела в разном возрасте (52006)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS