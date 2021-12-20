В Украине количество ФЛП в этом году выросло до 2 млн

Количество ФЛП в Украине увеличивается в среднем на 7 тыс. ежемесячно Фото: depositphotos.com

Это самые большие показатели за последние пять лет.

"После очищения от "спящих" ФЛП в 2016–2017 годах украинская "ФЛПномика" показывает устойчивый прирост. Темп регистраций новых предпринимателей перекрывал закрытие старых ФЛП даже во время карантинных локдаунов и протестных движений, направленных против введения кассовых аппаратов и других мер фискализации", – уточнили в публикации.

В сообщении также отметили, что в Украине уже несколько лет растет количество частных предпринимателей.