Миллиардеры из РФ потеряли почти $28 млрд на фоне сообщений о вторжении России в Украину – СМИ

Об этом 25 января пишет "Forbes Россия".
Отмечается, что сокращение состояния богатейших россиян связано с падением фондовых индексов. В частности, январь оказался одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года, отмечает издание.
Так, 13 января, после заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о проблемах в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности, индекс Московской биржи упал более чем на 2%.
18 января падение составило уже 6,5%. "Forbes Россия" подчеркивает, что последний раз индекс Мосбиржи сокращался более чем на 5% весной 2020 года – в начале пандемии коронавируса.
Кроме того, 24 января, на фоне сообщений о возможном вторжении РФ в Украину, индекс Мосбиржи упал на 5,9%.
По данным "Forbes Россия", больше всего среди российских бизнесменов потеряли основные владельцы компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонид Михельсон (-$2,1 млрд) и Геннадий Тимченко (-$1,9 млрд).
В то же время в относительном выражении больше всего (на 46%) сократилось состояние владельца производителя электромобилей Arrival Дениса Свердлова. Но это связано с внутренними проблемами компании, сообщило издание.
На 26% сократилось состояние основателя "Яндекса" Аркадия Воложа, он второй по потерям в относительном выражении, третий – основатель TCS Group Олег Тиньков, потерявший 21% своего состояния.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.
США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.
17 декабря 2021 года на фоне наращивания российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.
10-го, 12-го и 13 января проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила в интервью Financial Times, которое вышло 15 января, что США имеют 18 различных сценариев на случай вторжения России в Украину. В Кремле ответили, что "тоже разные сценарии рассматривают".
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.
Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил 24 января, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.
Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны заявил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.