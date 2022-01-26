Миллиардеры из РФ потеряли почти $28 млрд на фоне сообщений о вторжении России в Украину – СМИ

По данным "Forbes Россия", Михельсон с 20 декабря 2021 года потерял $2,1 млрд Фото: kremlin.ru

Об этом 25 января пишет "Forbes Россия".

Отмечается, что сокращение состояния богатейших россиян связано с падением фондовых индексов. В частности, январь оказался одним из худших месяцев для российского фондового рынка за последние два года, отмечает издание.

Так, 13 января, после заявления замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о проблемах в переговорах с НАТО по гарантиям безопасности, индекс Московской биржи упал более чем на 2%.

18 января падение составило уже 6,5%. "Forbes Россия" подчеркивает, что последний раз индекс Мосбиржи сокращался более чем на 5% весной 2020 года – в начале пандемии коронавируса.

Кроме того, 24 января, на фоне сообщений о возможном вторжении РФ в Украину, индекс Мосбиржи упал на 5,9%.

По данным "Forbes Россия", больше всего среди российских бизнесменов потеряли основные владельцы компаний "Новатэк" и "Сибур" Леонид Михельсон (-$2,1 млрд) и Геннадий Тимченко (-$1,9 млрд).

В то же время в относительном выражении больше всего (на 46%) сократилось состояние владельца производителя электромобилей Arrival Дениса Свердлова. Но это связано с внутренними проблемами компании, сообщило издание.

На 26% сократилось состояние основателя "Яндекса" Аркадия Воложа, он второй по потерям в относительном выражении, третий – основатель TCS Group Олег Тиньков, потерявший 21% своего состояния.