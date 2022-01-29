Экс-начальник Генштаба ВСУ Замана: Самая большая угроза для России – успешная Украина

"Самая большая угроза для России – это успешная Украина, – сказал Замана. – Много у меня друзей военных в странах Балтии. Когда у нас случилась эта ситуация с Крымом, с Донбассом, на одной из встреч я спросил своего друга (мы одновременно были начальниками генштабов): "А вы не боитесь ситуации, которая у нас получилась в Крыму, на Донбассе, когда значительная часть людей перешла на сторону агрессора?" Он говорит: "Нет. Потому что у нас заработная плата $2 тыс. А за границей – до тысячи не дотягивает. Ответ убийственный".

Он высказал мнение, что за последние 30 лет, в том числе за восемь лет, которые длится война, в Украине ничего не сделали для того, чтобы повысить уровень жизни украинцев "до такого, чтобы они хотели защищать государство, не уезжать в другие страны зарабатывать деньги".

"Мы должны сделать все, чтобы наш военнослужащий получал достойную зарплату", – добавил он.