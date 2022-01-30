"Наш президент – болван, но президент – это не государство". Украинцы на Майдане извинялись за Зеленского и благодарили союзников за оружие. Фоторепортаж
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
Фото: Демократична Сокира / Facebook
30 января на Майдане Незалежности в Киеве прошла акция благодарности странам, предоставившим Украине оружие. Об этом сообщается
в Facebook организатора акции, политической партии "Демократична сокира". Участники принесли плакаты со словами благодарности на разных языках и вывесили флаги стран, помогающих Украине. "Наш президент – болван. И то, как он обращается с союзниками
, которые дают нам оружие, – это позор и стыд. Но президент – это не государство", – говорится в сообщении. По мнению организаторов, когда Украину вооружают граждане других стран, "сказать "спасибо" – это меньшее, что мы можем сделать". "Жители Великобритании
, США
, Польши, Эстонии
, Литвы, Латвии
, Канады, Чехии
, Испании, Дании
, Нидерландов
и Турции
должны знать: нам нужно именно оружие. Потому что у нас есть руки, чтобы держать это оружие, потому что у нас есть желание держать это оружие, и у нас есть воля уничтожать этим оружием любого, кто придет на нашу землю без приглашения", – добавили организаторы.