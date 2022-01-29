"Зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?" Между Киевом и Вашингтоном растет напряженность – CNN

Как сообщает канал, украинскую сторону беспокоит, что ее используют в качестве "пешки в геополитической драме" между США и Россией. "Несмотря на то, что Вашингтон пытается опровергнуть это мнение, украинские официальные лица стали более откровенно говорить о том, что их игнорируют на фоне растущей напряженности", – сообщил CNN.

По данным CNN, несмотря на то, что Белый дом стремится оказать Киеву максимальную поддержку, в том числе за счет поставок военной техники и нового финансирования, некоторые официальные лица в частном порядке говорят, что поддержка "встречается без особой благодарности со стороны правительства Зеленского".

Источники сообщили, что Зеленскому и его помощникам в последние недели "надоело" то, что они считают "чрезмерной реакцией" США, которая, по их мнению, разжигает панику и "экономические потрясения" внутри Украины, в то время как США отказываются принимать упреждающие меры сдерживания, такие как как введение новых санкций против России. В частности, президент и его советники "возмущены" решением США дать разрешение на отъезд дипломатов и членов их семей из Украины, а также использованием слова imminent в контексте возможного вторжения, что переводится как "неизбежный".

Советник Зеленского сказал каналу, что более выгодными для Киева были бы сдерживающие меры США в виде санкций против "Северного потока – 2", чем "настойчивые устные предупреждения о неизбежной войне в течение последних нескольких месяцев, которые не дают никакого сдерживания, а фактически непреднамеренно негативно влияют на украинскую экономику".

В то же время Байден и его советники были "раздражены публичным преуменьшением Зеленским угрозы" и "плохо завуалированными выпадами в адрес президента США", сообщает канал. В Белом доме считают, что публичные предупреждения и угрозы в адрес России о серьезных последствиях являются ключом к сдерживанию.

"У нас есть вопросы: почему вы завязываете споры с США? Почему вы сливаете и искажаете информацию, когда США – один из ваших единственных настоящих друзей? И зачем просить больше оружия, если вы говорите, что угроза не изменилась?" – сказал CNN американский чиновник.

По данным СМИ, "кипящая напряженность достигла апогея" 27 января, когда Байден во время разговора с Зеленским, о котором просил украинский президент, призвал Украину лучше подготовиться к потенциальному вторжению в феврале. Зеленский не согласился с этим комментарием, сказал источник в его окружении. Высокопоставленный украинский чиновник сказал CNN, что звонок "не прошел гладко". В Белом доме опровергли это.

Politico пишет, что Зеленский несколько месяцев назад заявлял о вероятности российской угрозы, но в последнее время "стремится излучать спокойствие" и говорит коллегам, в частности – Байдену, что угроза "не такая ужасная".

Источники издания связывают это с "растущим гневом на администрацию Байдена". В частности, по словам одного из собеседников, Зеленский "опасается, что США намеренно раздувают угрозу со стороны президента России Владимира Путина, чтобы у них было политическое пространство для заключения сделки с Кремлем, например предоставления Москве большего контроля над Донбассом". Politico подчеркивает, что администрация Байдена "давно отрицает, что что-либо подобное предполагается".

В материале говорится, что "выходки бывшего комика начали действовать на нервы администрации Байдена". В качестве аргумента приводится цитата из статьи журналистки Юлии Иоффе для Puck, опубликованной 25 января. "Согласно трем источникам в администрации и на Капитолийском холме, с которыми я разговаривала за последние пару месяцев, украинский президент то раздражает, то приводит в бешенство, то ведет себя совершенно контрпродуктивно".