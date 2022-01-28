Республиканцы требуют от Байдена опубликовать расшифровку разговора с Зеленским

Республиканцы напомнили Байдену, как в 2019 году он призвал тогдашнего президента США Дональда Трампа опубликовать расшифровку его телефонного разговора с президентом Украины Фото: ЕРА

Республиканцы, в частности, напомнили Байдену, как в 2019 году он призвал тогдашнего президента США Дональда Трампа опубликовать расшифровку его телефонного разговора с Зеленским.

Требование изложить стенограмму разговора с президентом Украины республиканцы выдвинули Байдену после того, как на телеканале CNN обнародовали информацию о том, что последний диалог Зеленского и Байдена сложился не очень хорошо.

Об этом CNN сообщил со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника. По данным телеканала, во время телефонного разговора, который украинский чиновник назвал длинным и откровенным, Байден предупредил Зеленского, что российское вторжение может быть неизбежным. Зеленский заявил, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной".

Также, по данным CNN, во время разговора Зеленский призвал Байдена "быть сдержаннее в сообщениях" о вероятном вторжении, предупредив об экономических последствиях паники.

В Белом доме, комментируя информацию CNN, заявили, что анонимные источники распространяют ложь.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров назвал информацию о содержании переговоров лидеров Украины и США, которую якобы распространил украинский чиновник, не соответствующей действительности.