CNN сообщил, что разговор Зеленского и Байдена сложился не очень хорошо. В Белом доме и ОПУ опровергли

Во время телефонного разговора, который украинский чиновник назвал долгим и откровенным, Байден предупредил Зеленского, что росийское вторжение может быть неизбежным. Зеленский заявил, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной".
В Белом доме, комментируя информацию о телефонном разговоре, заявили, что анонимные источники распространяют ложь.
"Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Он заявил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью лживы", – сказала пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.
Телефонный разговор президентов длился 1 час 20 минут. Байден подтвердил, что США решительно отреагируют, если РФ продолжит вторжение в Украину.
Спикер президента Украины Сергей Никифоров назвал информацию о содержании переговоров лидеров Украины и США, которую якобы распространил украинский чиновник, не соответствующей действительности. Об этом Никифоров написал 28 января в Facebook.
"Корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное – домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", – заявил пресс-секретарь.
Зеленский говорил с Байденом вечером 27 января на фоне сообщений о наращивании Россией военных сил вокруг границы с Украиной и о возможном ее вторжении на украинскую территорию. Президент Украины сообщил, что разговор был долгим. Его пресс-служба проинформировала, что речь шла о сдерживании российской агрессии. В частности, Зеленский поблагодарил Байдена за помощь и поддержку.
Предыдущий телефонный разговор Байдена и Зеленского состоялся 2 января. В пресс-релизе Белого дома после разговора президентов США и Украины сообщалось, что "Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину".
"Обсудили совместные действия Украины, США и партнеров по сохранению мира в Европе и недопущению дальнейшей эскалации, реформы и деолигархизацию. Ценим непреклонную поддержку Украины", – заявил по итогам разговора Зеленский.