CNN сообщил, что разговор Зеленского и Байдена сложился не очень хорошо. В Белом доме и ОПУ опровергли

Во время телефонного разговора, который украинский чиновник назвал долгим и откровенным, Байден предупредил Зеленского, что росийское вторжение может быть неизбежным. Зеленский заявил, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной".

В Белом доме, комментируя информацию о телефонном разговоре, заявили, что анонимные источники распространяют ложь.

"Президент Байден сказал, что существует явная вероятность того, что русские могут вторгнуться в Украину в феврале. Он заявил об этом публично, и мы предупреждали об этом в течение нескольких месяцев. Сообщения о чем-то большем или отличном от этого полностью лживы", – сказала пресс-секретарь Совета национальной безопасности США Эмили Хорн.

Телефонный разговор президентов длился 1 час 20 минут. Байден подтвердил, что США решительно отреагируют, если РФ продолжит вторжение в Украину.

Спикер президента Украины Сергей Никифоров назвал информацию о содержании переговоров лидеров Украины и США, которую якобы распространил украинский чиновник, не соответствующей действительности. Об этом Никифоров написал 28 января в Facebook.

"Корректная информация содержится только в официальных релизах от украинской и американской сторон. Все остальное – домыслы и спекуляции. В это беспокойное время просим как можно более ответственно относиться к информации и публиковать только тщательно проверенные данные", – заявил пресс-секретарь.