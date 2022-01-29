"Сказали: "Мы будем бороться сами". Украина не просила США предоставить своих военных для защиты, говорит конгрессмен

Конгрессмен Грегори Микс: Украинское правительство не просит о войсках. Они сказали: "Мы будем бороться сами" Фото: ЕРА

"Причина, по которой президент Байден говорил о возможности вторжения, – это потому, что мы знаем, что погода также имеет значение. Так что есть "окно", во время которого Путин может решить, что он хочет продвигаться. Поэтому мы хотим убедиться, что предоставили все оборонное оружие для защиты людей, и этот процесс происходит в этот момент", – сказал Микс.

На вопрос о готовности отправить в Украину американских военных конгрессмен ответил, что Киев не просил об этом.

"Украинское правительство не просит о войсках на местах. Они сказали: "Мы будем бороться сами. Если до этого дойдет, мы готовы бороться. Помогите нам оборудованием, чтобы у нас было необходимое, чтобы защитить себя". Нет никаких заявлений о войсках на местах и никаких запросов", – отметил он.