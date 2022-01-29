"Сказали: "Мы будем бороться сами". Украина не просила США предоставить своих военных для защиты, говорит конгрессмен

"Причина, по которой президент Байден говорил о возможности вторжения, – это потому, что мы знаем, что погода также имеет значение. Так что есть "окно", во время которого Путин может решить, что он хочет продвигаться. Поэтому мы хотим убедиться, что предоставили все оборонное оружие для защиты людей, и этот процесс происходит в этот момент", – сказал Микс.
На вопрос о готовности отправить в Украину американских военных конгрессмен ответил, что Киев не просил об этом.
"Украинское правительство не просит о войсках на местах. Они сказали: "Мы будем бороться сами. Если до этого дойдет, мы готовы бороться. Помогите нам оборудованием, чтобы у нас было необходимое, чтобы защитить себя". Нет никаких заявлений о войсках на местах и никаких запросов", – отметил он.
Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.
Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации.
В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она.
24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.
На фоне нарастания напряженности ряд западных государств, в частности, США, Великобритания, страны Балтии, активизировали военную поддержку Украины.