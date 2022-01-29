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"Это не по-дружески, я не знаю, почему США так поступают". Арахамия обвинил американские власти в запугивании украинцев и распространении паники. Видео

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Политик обвинил власти США в недружественном отношении к Украине
Политик обвинил власти США в недружественном отношении к Украине
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия обвинил власти США в недружественном отношении к Украине и заявил, что они своими заявлениями о вторжении России сеют панику среди населения. Об этом он сказал в комментарии LB.ua, опубликованном 28 января.

"Большинство народа, увидев, что три, четыре, пять "точных дат" уже прошло, поняли, что это просто устрашение людей и попытка сеять панику. Я не знаю реальных причин, почему США так поступают, но это точно работает не в пользу экономики Украины. Мы общаемся по дипломатическим каналам. Господин  [Дмитрий] Кулеба как министр иностранных дел неоднократно поднимает этот вопрос, потому что это – не по-дружески. Я о США и других странах, которые пытаются сеять панику", – сказал политик.

Арахамия также отметил, что весной 2021 года большинство сигналов о возможном вторжении России – это были данные разведки, которые поступали через закрытые каналы связи, в отличие от сегодняшней ситуации, когда, по его словам, информация появляется сначала в иностранных изданиях.

"То есть это строже выглядело. Потому что разведка показывала скопления войск. Это в СМИ не очень активно продвигалось вообще. Потом несколько статей появилось. А первые две недели, когда это действительно случалось – это была сугубо военная коммуникация. И это правильно, если бы так было. А сейчас даже такого нет. Сейчас до того, как приходят разведданные, они уже обнародованы в The New York Times, The Economist или на CNN. Поэтому мне кажется, что это в первую очередь информационная операция, а не военная", – сказал нардеп.

ВИДЕО
Видео: LBTV / You Tube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Теги: Верховная Рада, Россия, военные, разведка, вторжение, парламент, украинцы, население, паника, Слуга народа, Давид Арахамия, войска
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