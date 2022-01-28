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Зеленский об эвакуации иностранных дипломатов из Украины: Капитаны последние покидают корабль. А я считаю, что у нас не "Титаник"

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Зеленский назвал ошибкой эвакуацию иностранных дипломатов из Украины на фоне возможного вторжения РФ
Зеленский назвал ошибкой эвакуацию иностранных дипломатов из Украины на фоне возможного вторжения РФ
Фото: president.gov.ua

Эвакуация сотрудников иностранных диппредставительств из Украины на фоне возможного вторжения РФ является ошибкой. Такое мнение в интервью иностранным СМИ 28 января, которое транслировал в Facebook Офис президента, выразил глава Украинского государства Владимир Зеленский.

"Я считаю, что это ошибка, я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. Во-первых, сигналы, которые мы получали от дипломатов, что это сотрудники не первого уровня, – я так не считаю. В такой ситуации все – "первый уровень", все должны быть на месте", – сказал президент.

По словам Зеленского, "даже в Мариуполе, где контактная линия" и где можно "услышать выстрелы", работают представители дипломатического корпуса Греции.

"Греки никого не забрали. Я не сравниваю государства… Я хочу сказать, что это такой важный сигнал, все на это смотрят, все понимают, какие страны ЕС, как реагируют Великобритания, США. Я считаю, что посольские сотрудники, дипломаты должны быть здесь. Извините, но это капитаны дипломатии, представители своих государств, и мы знаем, что капитаны последние покидают корабль. А я считаю, что у нас не "Титаник". Украина идет вперед", – резюмировал глава государства.

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/641658207150642/

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле". В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.

Контекст:

Вопрос об эвакуации дипломатов поднят на фоне наращивания Россией своих войск возле границы с Украиной, а также угрозы вероятного вторжения РФ.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщал 22 декабря прошлого года, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Зеленский заявил 28 января, что не считает уровень эскалации на украинских границах со стороны войск Российской Федерации выше, чем был в начале 2021 года.

Теги: Россия, Украина, Греция, посольство, Мариуполь, угрозы, эвакуация, вторжение, Владимир Зеленский, Титаник, дипломаты, президент, работа, интервью, войска
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