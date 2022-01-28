Зеленский об эвакуации иностранных дипломатов из Украины: Капитаны последние покидают корабль. А я считаю, что у нас не "Титаник"

"Я считаю, что это ошибка, я откровенно об этом говорю. Я не имею права говорить, что это ошибка правительств уважаемых государств. Я считаю, что это ошибка для нас, для Украины. Во-первых, сигналы, которые мы получали от дипломатов, что это сотрудники не первого уровня, – я так не считаю. В такой ситуации все – "первый уровень", все должны быть на месте", – сказал президент.

По словам Зеленского, "даже в Мариуполе, где контактная линия" и где можно "услышать выстрелы", работают представители дипломатического корпуса Греции.

"Греки никого не забрали. Я не сравниваю государства… Я хочу сказать, что это такой важный сигнал, все на это смотрят, все понимают, какие страны ЕС, как реагируют Великобритания, США. Я считаю, что посольские сотрудники, дипломаты должны быть здесь. Извините, но это капитаны дипломатии, представители своих государств, и мы знаем, что капитаны последние покидают корабль. А я считаю, что у нас не "Титаник". Украина идет вперед", – резюмировал глава государства.

В МИД Украины сообщили 24 января, что США, Великобритания, Австралия и Германия проинформировали внешнеполитическое ведомство о намерениях эвакуировать членов семей и часть сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию.

При этом остальные страны, Евросоюз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций сообщили МИД, что подобных планов пока нет из-за отсутствия достаточных причин для такого шага.

24 января Госдепартамент США дал разрешение на добровольный отъезд из Украины госслужащим американского посольства, а их родственникам альтернативы не предоставили – всем приказано вернуться в США.

The New York Times писала, что Россия уже провела эвакуацию своих дипломатов из Львова и Киева.

24 января начала эвакуацию семей дипломатов из Киева Австралия, гражданам страны рекомендовано покинуть Украину.

26 января МИД Украины попросил иностранных партнеров "не нагнетать информационное поле". В ведомстве подчеркнули, что приветствуют решение абсолютного большинства иностранных партнеров не изменять режим работы диппредставительств в Украине, в частности – не производить эвакуацию членов семей и сотрудников.