Байден сообщил, что отправит американские войска в Восточную Европу в ближайшее время

Байдена спрашивали о новостях относительно ситуации в Украине в связи с угрозой российского вторжения и о том, принял ли он решение о перемещении американских военных в Восточную Европу.

"Я переброшу войска США в Восточную Европу и страны НАТО в ближайшем будущем. Не очень много", – сказал он, отметив, что новостей о ситуации в Украине у него нет.

Других деталей Байден не привел, но глава Пентагона Ллойд Остин уже привел 8,5 тыс. военнослужащих в состояние повышенной готовности к развертыванию в Европе в случае вторжения России в Украину.