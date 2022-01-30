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Резников выразил надежду, что Германия изменит позицию по непредоставлению оружия Украине

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Резников о позиции Германии: Не уверен, что это хорошо для будущего Европейского союза
Резников о позиции Германии: Не уверен, что это хорошо для будущего Европейского союза
Фото: mil.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью французской газете Le Figaro, которое вышло 28 января, заявил, что надеется на изменение Германией решения не поставлять оружие Украине.

Он отметил, что Украина получила военную помощь от разных стран, и это помогает усилить возможности сдерживания, чтобы убедить россиян "принять решение остаться дома и не переходить границу".

В то же время, по словам Резникова, он не понимает причин решения Германии не поставлять оружие Украине и "не уверен, что это хорошо для будущего Европейского союза".

Вместе с тем, Резников выразил надежду, что ФРГ изменит свою позицию относительно поставок оружия. Министр подчеркнул, что Украина просит о его предоставлении для защиты страны.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это СШАВеликобританиястраны БалтииЧехия и другие государства.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и, как известно, в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Германия, оружие, Алексей Резников, Минобороны, российская агрессия, война в Украине
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