Резников выразил надежду, что Германия изменит позицию по непредоставлению оружия Украине

Резников о позиции Германии: Не уверен, что это хорошо для будущего Европейского союза Фото: mil.gov.ua

Он отметил, что Украина получила военную помощь от разных стран, и это помогает усилить возможности сдерживания, чтобы убедить россиян "принять решение остаться дома и не переходить границу".

В то же время, по словам Резникова, он не понимает причин решения Германии не поставлять оружие Украине и "не уверен, что это хорошо для будущего Европейского союза".

Вместе с тем, Резников выразил надежду, что ФРГ изменит свою позицию относительно поставок оружия. Министр подчеркнул, что Украина просит о его предоставлении для защиты страны.