Моравецкий заявил, что Германия "наивно закрывает глаза" на агрессию России и ее энергетическую политику

Моравецкий: Если Германия отказывается помогать Украине, я прошу, чтобы эти слова прозвучали прямо Фото: EPA

По его словам, Германия "наивно закрывает глаза" на агрессию России и ее энергетическую политику, направленную на зависимость от российского газа.

Моравецкий считает, что правительство ФРГ "делает таким образом огромную ошибку".

"Но если они отказываются помогать Украине, я прошу, чтобы эти слова прозвучали прямо. Уклонения в стиле "не посылаем оружие в Украину, потому что это зона конфликта", звучат не очень серьезно в современных условиях", – добавил политик.

В то же время, по его словам, страны – члены ЕС соглашаются с тем, что Украина должна сохранить свой суверенитет, разногласия касаются только масштабов санкций или оказания военной поддержки.