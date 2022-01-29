Главы МИД Франции и Германии посетят Украину 7–8 февраля

"Я сегодня заверил [министра иностранных дел Украины] Дмитрия Кулебу в нашей полной поддержке и солидарности с Украиной. Наша мобилизация продолжается, в частности в нормандском формате, для деэскалации напряженности. Я буду в Украине 7 и 8 февраля с Анналеной Бербок", – написал он.

J’ai assuré aujourd’hui @DmytroKuleba de nos pleins appui et solidarité avec l’#Ukraine. Notre mobilisation se poursuit, notamment dans le format Normandie, pour la désescalade des tensions.



Je me rendrai en Ukraine les 7 et 8 février avec @ABaerbock.



* * @francediplo — Jean-Yves Le Drian (@JY_LeDrian) January 29, 2022

Министр информировал о намерении посетить Украину с немецкой коллегой, но не называл дату.

Бербок посещала Киев 17–18 января в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией. Она встречалась в том числе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.