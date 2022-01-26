Глава МИД Франции с немецкой коллегой намерены посетить Украину

Ле Дриан сказал, что намерен отправиться в Украину с Бербок "через несколько дней".

Он также заявил, что Франция "полностью мобилизована вместе с нашими европейскими и американскими партнерами, чтобы остановить динамику эскалации" ситуации вокруг Украины.

Глава французской дипломатии отметил, что против РФ введут санкции, если она вновь прибегнет к агрессии против Украины. Также он подчеркнул необходимость продолжения диалога, в частности – переговоров в нормандском формате (Украина, Франция, Германия, Россия) по урегулированию ситуации на Донбассе.

Бербок посещала Киев 17–18 января в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией. Она встречалась в том числе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.