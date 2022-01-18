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ПОЛИТИКА

Зеленский объяснил главе МИД Германии, что безопасность Европы зависит от ситуации в Украине

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Зеленский принимал Бербок в Киеве
Зеленский принимал Бербок в Киеве
Фото: president.gov.ua

17 января президент Украины Владимир Зеленский провел в Киеве встречу с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Об этом проинформировал сайт главы государства.

Во время встречи Зеленский выразил благодарность правительству Германии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и "предметно" обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины и "ход мирного процесса".

"Отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции", – говорится в сообщении.

Президент и министр "выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в нормандском формате".

"Без достижения мира в Украине не может идти речь о безопасности Европы", – подчеркнул Зеленский.

Также в числе тем, которые поднимались на его встрече с Бербок, были вопросы укрепления энергетической безопасности Украины, взаимодействие Киева и Берлина в сфере энергетики (в частности "зеленой" и водородной).

"Отдельное внимание было уделено обсуждению европейской и евроатлантической интеграции Украины. Подчеркнута важность закрепления европейской перспективы нашего государства и выражена надежда на соответствующую поддержку со стороны ФРГ", – уведомила пресс-служба президента.

Визит Бербок в Украину проходит в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией. Она встречалась в том числе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами" и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. Россия, в свою очередь, выдвинула требования по гарантиям безопасности, среди которых – нерасширение НАТО "в восточном направлении" и отказ от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР. По этим требованиям в январе состоялись переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил 13 января, что в течение суток Белый дом обнародует данные разведки о планах России в отношении Украины. На следующий день ряд западных СМИ, в том числе канал CNN и агентство Reuters, сообщили, ссылаясь на собеседников в Белом доме, что РФ отправила диверсантов на восток Украины для провокации. Источник СМИ говорил, что диверсанты обучены ведению боевых действий в городских условиях.

14 января пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила: Россия готовит основу для того, чтобы иметь возможность создать предлог для вторжения, "в том числе посредством диверсионной деятельности".

Сообщения о возможных провокациях со стороны России, в которых могут обвинить Украину, опубликовала и украинская разведка.

Теги: Германия, энергетика, переговоры, МИД Германии, Владимир Зеленский, дипломаты, президент, Анналена Бербок
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