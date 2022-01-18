Зеленский объяснил главе МИД Германии, что безопасность Европы зависит от ситуации в Украине

Во время встречи Зеленский выразил благодарность правительству Германии за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и "предметно" обсудил ситуацию с безопасностью вокруг Украины и "ход мирного процесса".

"Отмечено, что дальнейшую эскалацию агрессии могут предотвратить ограничительные меры, среди прочего – превентивные санкции", – говорится в сообщении.

Президент и министр "выразили надежду на выход вскоре на организацию очередного саммита в нормандском формате".

"Без достижения мира в Украине не может идти речь о безопасности Европы", – подчеркнул Зеленский.

Также в числе тем, которые поднимались на его встрече с Бербок, были вопросы укрепления энергетической безопасности Украины, взаимодействие Киева и Берлина в сфере энергетики (в частности "зеленой" и водородной).

"Отдельное внимание было уделено обсуждению европейской и евроатлантической интеграции Украины. Подчеркнута важность закрепления европейской перспективы нашего государства и выражена надежда на соответствующую поддержку со стороны ФРГ", – уведомила пресс-служба президента.

Визит Бербок в Украину проходит в 30-ю годовщину установления дипломатических отношений между Украиной и Германией. Она встречалась в том числе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.