Зеленский назначил нового посла Украины в Литве

Бешта с 2020 года возглавлял политический директорат МИД Украины Фото: Petro Beshta / Facebook

"Назначить Бешту Петра Петровича чрезвычайным и полномочным послом Украины в Литовской Республике", – говорится в документе.

В октябре 2021 года с этой должности был уволен Владимир Яценковский.

Бешта в Facebook поблагодарил друзей за поздравления с новой должностью.

По данным "Интерфакс-Украина", Петр Бешта с 2020 года занимает должность генерального директора политического директората Министерства иностранных дел Украины. На этом посту он был секретарем организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

Ранее, с 2015 года, был заместителем директора политического департамента МИД.

В прежние годы Бешта был заместителем постоянного представителя Украины при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, а также референтом третьего президента Украины Виктора Ющенко.