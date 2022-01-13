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Родственники литовцев, погибших во время протестов в Вильнюсе в 1991 году, подали в суд на Горбачева

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Действия советских солдат были бы невозможны без согласования с Горбачевым, считают в Вильнюсе
Действия советских солдат были бы невозможны без согласования с Горбачевым, считают в Вильнюсе
Фото: EPA

Родственники четырех литовцев, погибших во время протестов в Вильнюсе в январе 1991 года, подали в суд на бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Об этом 13 января сообщает 15min.lt.

Иск подан от имени родственников Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса Пятраса Каволюкаса, Вирджиниюса Друскиса и Аполлинараса Юозаса Повилайтиса. Организатор иска Робертас Повилайтис (сын одного из погибших) отметил, что уголовный процесс, связанный с гибелью людей в Вильнюсе, завершается, однако он будет неполным без привлечения к ответственности высшего руководства страны, а именно Горбачева, который в 1991 году был верховным главнокомандующим СССР.

От отметил, что для тех, кто понимает иерархическую структуру Советского Союза, понятно, что действия вооруженных сил СССР, МВД и КГБ, продолжавшиеся в Вильнюсе два дня, были бы невозможны без согласования с Горбачевым, сообщает радио LRT.

По данным литовской прокуратуры, люди, вышедшие на акции протеста и погибшие у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами.

Горбачев еще не получал официальных документов по иску родственников жертв столкновений в Вильнюсе. Об этом Lenta.ru сообщил руководитель пресс-службы "Горбачев-Фонда" Павел Палажченко.

"Мы никак не будем это комментировать, поскольку не имеется никаких официальных документов, и мы вообще не знаем, что это за новость. Никаких документов мы не получали", – заявил он.

Контекст:

В марте 1990 года Верховный совет Литвы объявил о восстановлении независимости республики. В январе 1991 года в Вильнюсе произошли столкновения между советскими войсками и сторонниками суверенной Литвы, в результате которых погибли 14 человек, еще около 600 получили ранения, сообщал Вaltnews.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд признал виновными по делу о событиях 1991 года 67 граждан Российской Федерации. Большинство обвиняемых были заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения, двоим (полковнику запаса советской армии Юрию Мелю был назначен семилетний срок, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – четыре года), сообщало LRT.

Также суд Вильнюса признал виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и экс-офицера КГБ Михаила Головатова. Коллегия из трех судей заочно осудила Головатова на 12 лет, а Язова – на 10 лет лишения свободы, сообщал ВВС.

Теги: СССР, Литва, Михаил Горбачев, беспорядки, Вильнюс, суды, погибшие
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