Родственники литовцев, погибших во время протестов в Вильнюсе в 1991 году, подали в суд на Горбачева

Действия советских солдат были бы невозможны без согласования с Горбачевым, считают в Вильнюсе Фото: EPA

Иск подан от имени родственников Видаса Мацюлявичюса, Альгимантаса Пятраса Каволюкаса, Вирджиниюса Друскиса и Аполлинараса Юозаса Повилайтиса. Организатор иска Робертас Повилайтис (сын одного из погибших) отметил, что уголовный процесс, связанный с гибелью людей в Вильнюсе, завершается, однако он будет неполным без привлечения к ответственности высшего руководства страны, а именно Горбачева, который в 1991 году был верховным главнокомандующим СССР.

От отметил, что для тех, кто понимает иерархическую структуру Советского Союза, понятно, что действия вооруженных сил СССР, МВД и КГБ, продолжавшиеся в Вильнюсе два дня, были бы невозможны без согласования с Горбачевым, сообщает радио LRT.

По данным литовской прокуратуры, люди, вышедшие на акции протеста и погибшие у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами.

Горбачев еще не получал официальных документов по иску родственников жертв столкновений в Вильнюсе. Об этом Lenta.ru сообщил руководитель пресс-службы "Горбачев-Фонда" Павел Палажченко.

"Мы никак не будем это комментировать, поскольку не имеется никаких официальных документов, и мы вообще не знаем, что это за новость. Никаких документов мы не получали", – заявил он.