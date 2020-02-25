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Умер министр обороны СССР Язов

В Москве умер последний министр обороны СССР, член ГКЧП, маршал Дмитрий Язов.

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Язову было 95 лет (на фото с президентом РФ Владимиром Путиным)
Язову было 95 лет (на фото с президентом РФ Владимиром Путиным)
Фото: ЕРА

В Москве в возрасте 95 лет умер бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на минобороны РФ.

Причиной смерти последнего маршала СССР стала тяжелая и продолжительная болезнь, говорится в сообщении.

Язов занимал пост министра обороны СССР в 1987–1991 годах, во время августовского путча 1991 года был членом ГКЧП. Его арестовали по прилете во Внуково из Фороса и обвинили в госизмене. В феврале 1994 года он попал под амнистию.

В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд заочно признал Язова виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности по делу о событиях 13 января 1991 года, когда советские силовики захватили Вильнюсскую телебашню и здание Литовского радио. Суд приговорил Язова к 10 годам лишения свободы.

Теги: СССР, смерть, Дмитрий Язов, Минобороны, минобороны РФ, ГКЧП
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