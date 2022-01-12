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В МИД Украины планируют в начале 2022 года провести встречу глав МИД и МВД стран "Люблинского треугольника"

Акопян: С эстонцами в январе мы подпишем меморандум о проведении учений в контексте реагирования на кризисные ситуации
Акопян: С эстонцами в январе мы подпишем меморандум о проведении учений в контексте реагирования на кризисные ситуации
Фото: Мери Акопян / Facebook

Министерства иностранных дел и внутренних дел Украины планируют в начале 2022 года провести встречу в формате "Люблинского треугольника". Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 12 января, заявила заместитель министра внутренних дел Украины Мэри Акопян.

"Мы совместно с Министерством иностранных дел Украины поддерживаем тесный диалог в рамках "Люблинского треугольника" и планируем уже в начале этого года организовать встречу министров внутренних дел и руководителей внешнеполитических ведомств трех стран, чтобы выработать общие стратегические цели и углубить наше дальнейшее сотрудничество", – сказала Акопян.

По ее словам, в министерстве, в частности, планируют обсудить с главами МВД Польши и Литвы возможность проведения международных учений по противодействию миграционным угрозам.

"С эстонцами в январе мы подпишем меморандум о проведении учений в контексте реагирования на кризисные ситуации. К этим тренировкам будут привлечены правоохранительные институции, локальные общины, представители СМИ и неправительственных организаций Украины, а также наши партнеры из ЕС", – уточнила замминистра.

Контекст:

Министры иностранных дел Украины, Польши и Литвы Дмитрий Кулеба, Яцек Чапутович и Линас Линкявичюс 28 июля 2020 года в Люблине подписали декларацию о создании "Люблинского треугольника". Участники "треугольника" будут координировать действия для защиты международного права в условиях российской агрессии против Украины в трехстороннем формате и с участием НАТО, ООН, ЕС, Совета Европы и ОБСЕ.

17 сентября состоялась первая встреча представителей "Люблинского треугольника".

По итогам третьего заседания министров иностранных дел "Люблинского треугольника" в Вильнюсе 6-го и 7 июля 2021 года Кулеба назвал этот формат сотрудничества альтернативой "русскому миру".

20 декабря в резиденции президента Украины "Синегора" (в селе Гута Ивано-Франковской области) прошли переговоры президента Владимира Зеленского с главами Польши Анджеем Дудой и Литвы Гитанасом Науседой.

Перед этой встречей главы трех государств провели переговоры в формате видеоконференции. По их результатам президенты одобрили совместное заявление, в котором призвали международное сообщество усилить санкции против РФ в связи с ее продолжающейся агрессией против Украины, а Кремль – к деэскалации ситуации путем отвода своих войск от границы Украины и с ее временно оккупированных территорий.

Теги: МВД, Украина, МИД, Польша, Литва, МИД Украины, переговоры, Люблинский треугольник
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