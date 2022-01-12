В МИД Украины планируют в начале 2022 года провести встречу глав МИД и МВД стран "Люблинского треугольника"

Акопян: С эстонцами в январе мы подпишем меморандум о проведении учений в контексте реагирования на кризисные ситуации Фото: Мери Акопян / Facebook

"Мы совместно с Министерством иностранных дел Украины поддерживаем тесный диалог в рамках "Люблинского треугольника" и планируем уже в начале этого года организовать встречу министров внутренних дел и руководителей внешнеполитических ведомств трех стран, чтобы выработать общие стратегические цели и углубить наше дальнейшее сотрудничество", – сказала Акопян.

По ее словам, в министерстве, в частности, планируют обсудить с главами МВД Польши и Литвы возможность проведения международных учений по противодействию миграционным угрозам.

"С эстонцами в январе мы подпишем меморандум о проведении учений в контексте реагирования на кризисные ситуации. К этим тренировкам будут привлечены правоохранительные институции, локальные общины, представители СМИ и неправительственных организаций Украины, а также наши партнеры из ЕС", – уточнила замминистра.