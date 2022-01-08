Посольство Украины открыло под Тегераном Аллею памяти жертв авиакатастрофы МАУ

На аллее заранее высадили 176 деревьев в память обо всех жертвах авиакатастрофы, а в день открытия посол Украины и сотрудники посольства установили 11 памятных знаков с портретами погибших украинцев (девять членов экипажа и два пассажира).

Коллектив посольства принял участие в возложении цветов, зажжении свечей и почтении памяти жертв минутой молчания.

Посол Украины в Иране Сергей Бурдыляк рассказал "Укринформу", что аллею из 176 деревьев шелковицы высадили возле Тегерана в районе Лавасан.

По его словам, идея такого мемориала была воплощена при поддержке членов семей иранских жертв крушения, с которыми украинские дипломаты поддерживают постоянный контакт, и компании, занимающейся озеленением Тегерана.

Заложить Аллею памяти именно в Лавасане предложили члены семей погибших в крушении иранцев, проживающие вблизи этого места. Весной здесь планируют высадить бархатцы и проложить специальные дорожки.

Позже на месте авиакатастрофы планируют установить памятный камень и создать мемориал в память жертв трагедии.