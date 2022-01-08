Авиакатастрофа МАУ. Названы имена вероятных исполнителей преступления

Самолет МАУ, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана Фото: EPA

"Из разных источников нам известны вероятные исполнители преступления. Следует проверить причастность к преступлению каждого из этих лиц. В случае отказа Ирана признать свою ответственность и выплатить компенсации Украина может обратиться в международные органы. В частности, подать иск против Ирана в Международный суд ООН", – написал он.

З різних джерел нам відомі ймовірні виконавці злочину. Треба перевірити причетність до злочину кожної з цих осіб.

У разі відмови * визнати свою відповідальність та сплатити компенсації, * може звернутись до міжнародних органів. Зокрема, подати позов проти * до @CIJ_ICJ . — Гюндуз Мамедов/Gyunduz Mamedov (@MamedovGyunduz) January 8, 2022

Также в колонке для "Радіо Свобода" он назвал имена военнослужащих нижних звеньев Корпуса стражей исламской революции, о которых идет речь:

капитан Мехди Хосрави (Mehdi Khosravi, командир ТОР М-1);

первый лейтенант Мейсам Хейроллахи (Meysam Kheirollahi, оператор);

третий лейтенант Саед Ахмад Мири (Seyed Ahmad Miri, оператор);

первый лейтенант Магамад Маджид Эслама Дооста (Mohammad Majid Eslam Doost);

капитан Саджад Мохаммади (Sajjad Mohammadi);

майор Хамед Мабхута (Hamed Mabhout);

второй бригадный генерал Ибрагим Сафаи Киа (Ibrahim Safaei Kia);

бригадный генерал Али Акбар Сейдуна (Ali Akbar Seydoun);

военный иранской армии полковник Мостафа Фарати (Mostafa Faratі).

По словам экс-замгенпрокурора, этим людям инкриминируется служебная халатность, неосторожность и ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.