В 2021 году Зеленский совершил 13 зарубежных визитов и 21 поездку по Украине – Офис президента

Зеленский стал президентом Украины в 2019 году Фото: president.gov.ua

"Президент Украины Владимир Зеленский в 2020 году совершил за границу четыре официальных и шесть рабочих визитов, а в 2021 году – два официальных и 11 рабочих визитов", – говорится в сообщении.

Также в 2020 году глава государства совершил 45, а в 2021 году – 21 рабочую поездку в регионы Украины.

"Наиболее посещаемыми областями были Донецкая (12 поездок), Луганская (девять поездок), Одесская (шесть поездок), Киевская и Харьковская (по пять поездок), Запорожская (четыре поездки)", – проинформировали в ОП.