ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Зеленский продлил действие безвизового режима для граждан Великобритании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский подписал указ о продлении безвизового режима для британцев на один год
Зеленский подписал указ о продлении безвизового режима для британцев на один год
Фото: president.gov.ua (архив)

Президент Украины Владимир Зеленский 14 января подписал указ №12/2022, которым продлил действие безвизового режима для граждан Соединенного Королевства Великой Британии и Северной Ирландии до 2023 года.

"Продолжить безвизовый режим въезда в Украину и транзитный проезд через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2023 года", – говорится в документе. 

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Контекст:

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Украина отменила визы для британцев в 2005 году, но с момента выхода Соединенного Королевства из ЕС его действие прекратилось и в январе 2020 года Зеленский ввел безвизовый режим для британцев на год, потом продлил его до 30 января 2022 года. 

Параллельно Киев уже несколько лет пытается начать переговоры с Лондоном о безвизовом режиме. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

В сентябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Киев рассчитывает на введение безвизового режима с Соединенным Королевством. Министр утверждал, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался и Джонсон "прекрасно и четко отреагировал на это".

В октябре 2020 года посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс говорила, что изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем маловероятно

В январе 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что речи о полной отмене виз для поездок в Соединенное Королевство нет, но с Великобританией идет разговор об упрощенном визовом режиме

10 сентября в МВД Украины сообщили, что Великобритания ознакомится с системой изготовления и выдачи украинских биометрических документов, в дальнейшем это может использоваться в переговорах о возможном безвизовом режиме между Украиной и Соединенным Королевством.

В декабре Кулеба встретился главой внешнеполитического ведомства Великобритании Лиз Трасс. В совместном коммюнике глав МИД, опубликованном по итогам заседания, сообщается, что Украина и Великобритания продолжат налаживать сотрудничество для упрощения путешествий.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, Великобритания, визовый режим, безвизовый режим, визы
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
Звезда "Гарри Поттера" Уотсон поддержала Палестину. Ее раскритиковали в Израиле, а на защиту встали коллеги
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
"Чудо в перьях", "Как Киркоров: уже перья и стразы". Лорак позировала в необычном платье
  "Чтобы мини-купальник натянуть, надо иметь такую попочку, чтобы эти трусики смотрелись". Волочкова заявила, что у нее самые грациозные шпагаты
  "Чтобы мини-купальник натянуть, надо иметь такую попочку, чтобы эти трусики смотрелись". Волочкова заявила, что у нее самые грациозные шпагаты
"Мороз вреден для силикона", "Какая секси". Певица СолоХа топлес искупалась в бассейне на морозе
"Мороз вреден для силикона", "Какая секси". Певица СолоХа топлес искупалась в бассейне на морозе
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Настенька без макияжа такая милая", "Нормальная борода". В сети обсуждают селфи отдыхающих в Тулуме Потапа и Каменских
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
"Ты выглядишь на 20", "Абсолютно сексуальная малышка". 55-летняя Кроуфорд снялась в обтягивающем грудь топе
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях
Холоденко: Женщины, которые принимают предложения стать любовницами, делают это не на благотворительных основаниях G
"Орландо так повезло", "Это твоя лучшая публикация". 37-летняя Кэти Перри снялась топлес
"Орландо так повезло", "Это твоя лучшая публикация". 37-летняя Кэти Перри снялась топлес
"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото
"Як тебе не любити, Лос-Анджелесе мій". Уехавший за границу Богдан показал новое фото
"Сбрасываю лишние кг". Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана
"Сбрасываю лишние кг". Королева эротично покрутила пятой точкой возле паха Тарзана
  "Был немытый, мы вызвали лора, чтобы почистить уши". В доме престарелых рассказали, в каком состоянии к ним попал 85-летний Куравлев
  "Был немытый, мы вызвали лора, чтобы почистить уши". В доме престарелых рассказали, в каком состоянии к ним попал 85-летний Куравлев
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Она – твоя дочь, а не жена или подруга", "Остановись". Бекхэм поцеловал в губы 10-летнюю дочь
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
"Красавица Хюррем", "Шикарная женщина". Узерли позировала в платье с откровенным декольте
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
48-летний Шнуров станет отцом в четвертый раз – СМИ
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
"Нет смысла жить без него". Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после смерти сына
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
Кондратюк прокомментировал предстоящие гастроли Ани Лорак в Украине
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Актриса студии "Квартал 95" Сопонару в постели засветила голый лобок (159927)
2
Невеста бывшего мужа Ани Лорак засветила на пляже в Занзибаре голую грудь (102834)
3
"Нет слов", "Выглядишь, как богиня". Хайек показала вываливающуюся из декольте грудь (90004)
4
"Сиськи выпадают", "Мама скажет, что дочь голая". Никитюк поделилась горячим постельным снимком (56863)
5
"Это лучше, чем сырники", "Обалденно вкусно". Кулинарный блогер показала, как за 30 минут приготовить выпечку из творога (50589)
6
"Жопа висит", "Лободицы". 39-летняя Лобода снялась в бикини и крупным планом показала ягодицы (49313)
7
"Думаю, ты свихнулась". 63-летняя Мадонна показала промежность и огромный синяк (45126)
8
"Ух, какие сисечки!", "Сиськи". Дорофеева показала голую грудь вблизи (37953)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS