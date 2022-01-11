Украина поднялась на две позиции в рейтинге престижности паспортов

Сейчас без визы или с визой по прибытии украинцы могут посетить 141 страну Фото: depositphotos.com

Сейчас без визы или с визой по прибытии украинцы могут посетить 141 страну.

Граждане возглавляющих рейтинг Японии и Сингапура могут поехать без виз в 192 страны. В числе лидеров Германия и Южная Корея – по 190 стран, а также Испания, Италия, Люксембург и Финляндия – по 189 стран.

Наименее престижные паспорта у граждан Афганистана, которые свободно могут въехать в 26 стран.