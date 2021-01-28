Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, безвизовый режим для граждан Великобритании продлевается минимум на два года.

Президент Украины Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в страну для граждан Великобритании. Об этом говорится в опубликованном 28 января на сайте главы государства указе №28/2021.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2022 года", – говорится в документе.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Украина уже несколько лет пытается начать переговоры с Великобританией о безвизовом режиме для своих граждан. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

В сентябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Киев рассчитывает на введение безвизового режима с Соединенным Королевством. Министр утверждал, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался и Джонсон "прекрасно и четко отреагировал на это".

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не была нужна с 2005 года, однако безвизовый режим прекратился после выхода Британии из Евросоюза в начале 2020-го. 30 января 2020 года Зеленский на год предоставил подданным Великобритании право на безвизовый въезд в Украину.

В октябре 2020 года посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем маловероятно.