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Зеленский продлил безвизовый режим для граждан Великобритании

Согласно указу президента Украины Владимира Зеленского, безвизовый режим для граждан Великобритании продлевается минимум на два года.

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Указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования
Указ Зеленского вступает в силу со дня его опубликования
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский продлил безвизовый режим въезда в страну для граждан Великобритании. Об этом говорится в опубликованном 28 января на сайте главы государства указе №28/2021.

"Продлить безвизовый режим въезда в Украину и транзитного проезда через территорию Украины для граждан Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, если срок их пребывания в Украине не превышает 90 дней в течение 180 дней, до 30 января 2022 года", – говорится в документе.

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Украина уже несколько лет пытается начать переговоры с Великобританией о безвизовом режиме для своих граждан. По данным посольства Украины в Великобритании, с начала 2017-го по июль 2018 года Великобритания как минимум шесть раз отказывалась вести переговоры о безвизовом режиме с Украиной.

В сентябре 2019 года тогдашний министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко говорил, что Киев рассчитывает на введение безвизового режима с Соединенным Королевством. Министр утверждал, что во время телефонного разговора между премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и Зеленским этот вопрос обсуждался и Джонсон "прекрасно и четко отреагировал на это".

Сейчас граждане Украины, чтобы посетить Соединенное Королевство, должны получить визу. Британцам для поездок в Украину виза не была нужна с 2005 года, однако безвизовый режим прекратился после выхода Британии из Евросоюза в начале 2020-го. 30 января 2020 года Зеленский на год предоставил подданным Великобритании право на безвизовый въезд в Украину.

В октябре 2020 года посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем маловероятно.

Теги: Украина, Великобритания, безвизовый режим, Владимир Зеленский
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