Чехия безвозмездно передаст Украине 4 тыс. артиллерийских снарядов

"Подарок Украине 4006 единиц артиллерийских боеприпасов калибра 152 мм на своем заседании одобрило правительство Чехии", – говорится в сообщении.

"Сегодня мы обсудим в том числе согласование поставок боеприпасов для Украины, которая испытывает беспрецедентное давление со стороны России. Ситуация серьезная", – заявил премьер-министр Чехии Петер Фиала перед заседанием правительства.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных. США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

17 декабря МИД РФ распространил российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10-го, 12-го и 13 января 2022 года проходили переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ о безопасности. По их итогу в России заявили, что не получили от США и НАТО никаких гарантий, представители США сказали, что перед РФ стоит выбор: деэскалация и дипломатия либо конфронтация и последствия. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вопрос вступления Украины в НАТО может обсуждаться только Украиной и 30 странами – членами Альянса, и подчеркнул: Россия представляет угрозу для Украины, а не наоборот.

В начале января телеканал NBC News сообщил со ссылкой на собственные источники, что администрация президента США Джо Байдена подготовила новый пакет военной помощи, а также обсуждает с союзниками по НАТО возможность поставки Украине оружия.

Несколько самолетов с военной помощью в Украину уже направили Великобритания и США.

19 января министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что страна может предоставить или продать вооружения Украине.

24 января Чернохова сообщила, что правительство этой страны не исключает возможности отправить в Украину своих военнослужащих, чтобы помочь противостоять российской агрессии.