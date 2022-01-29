Глава минобороны Германии объяснила отказ в предоставлении Украине оружия

Ламбрехт: Это правда, что Германия решила не поставлять оружие, и мы считаем, что это правильное решение Фото: ЕРА

"Это правда, что Германия решила не поставлять оружие, и мы считаем, что это правильное решение, потому что боимся, что это приведет к эскалации конфликта. Мы хотим вносить свой вклад иным образом", – сказала она.

Ламбрехт отметила, что сейчас необходимо сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта, она приветствовала возобновление переговоров в нормандском формате.

По ее словам, Берлин получил запрос от Киева о предоставлении защитных жилетов и шлемов. 26 января Ламбрехт говорила, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок.