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Глава минобороны Германии объяснила отказ в предоставлении Украине оружия

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Ламбрехт: Это правда, что Германия решила не поставлять оружие, и мы считаем, что это правильное решение
Ламбрехт: Это правда, что Германия решила не поставлять оружие, и мы считаем, что это правильное решение
Фото: ЕРА

Германия отказывается предоставлять Украине военную помощь в виде оружия из-за опасений, что это может привести к эскалации конфликта с Россией. Об этом министр обороны страны Кристин Ламбрехт заявила 27 января на пресс-конференции в Берлине, сообщает "Европейская правда".

"Это правда, что Германия решила не поставлять оружие, и мы считаем, что это правильное решение, потому что боимся, что это приведет к эскалации конфликта. Мы хотим вносить свой вклад иным образом", – сказала она. 

Ламбрехт отметила, что сейчас необходимо сосредоточиться на мирном урегулировании конфликта, она приветствовала возобновление переговоров в нормандском формате.

По ее словам, Берлин получил запрос от Киева о предоставлении защитных жилетов и шлемов. 26 января Ламбрехт говорила, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок.  

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. По данным Минобороны Украины на 28 января, вблизи украинской границы сейчас около 112 тыс. военных РФ, с морской и авиационной компонентой – около 130 тыс.

Страны Запада и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации. 

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что президент РФ Владимир Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она. 

24 января после заседания СНБО, на котором рассматривали, в частности, вопросы нацбезопасности, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

На фоне нарастания напряженности ряд западных государств, в частности, СШАВеликобританиястраны Балтии, активизировали военную поддержку Украины. 

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и, как известно, в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России. 

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения. 

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше. 

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, оружие, военная помощь, помощь, Кристин Ламбрехт
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