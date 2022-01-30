В Белом доме заявили, что Зеленский, "приуменьшая риск вторжения РФ, просит оружия на сотни миллионов долларов для защиты от него" – СМИ

"Мы понимаем, в каком сложном положении находится президент Зеленский и под каким давлением он находится. Но в то же время он, приуменьшая риск вторжения, просит предоставить оружие на сотни миллионов долларов, чтобы защититься от него. Мы считаем, что важно открыто и откровенно говорить об этой угрозе", – сказал чиновник.

Вечером 27 января Зеленский говорил с президентом США Джо Байденом на фоне сообщений о наращивании Россией военных сил вблизи границы с Украиной и о возможном ее вторжении на украинскую территорию. Президент Украины сообщил, что разговор был долгим. Его пресс-служба проинформировала, что речь шла о сдерживании российской агрессии. В частности, Зеленский поблагодарил Байдена за помощь и поддержку.

28 января CNN сообщал, что телефонный разговор Зеленского и Байдена 27 января "не прошел хорошо". Во время телефонного разговора, который украинский чиновник назвал долгим и откровенным, Байден предупредил Зеленского, что российское вторжение может быть неизбежным. Зеленский заявил, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной". Также, по данным CNN, во время разговора Зеленский призвал Байдена "быть сдержаннее в сообщениях" о вероятном вторжении, предупредив об экономических последствиях паники. В Белом доме, комментируя информацию о телефонном разговоре, заявили, что анонимные источники распространяют ложь. Спикер президента Украины Сергей Никифоров назвал информацию о содержании переговоров лидеров Украины и США, которую якобы распространил украинский чиновник, не соответствующей действительности.

Республиканцы после информации CNN обратились к Байдену с требованием опубликовать стенограмму его разговора с Зеленским.

CNN и Politico сообщали 28 января, что между Зеленским и администрацией президента США Джо Байдена "нарастает напряженность" на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично сообщать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить полномасштабное нападение на Украину.