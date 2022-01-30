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В Белом доме заявили, что Зеленский, "приуменьшая риск вторжения РФ, просит оружия на сотни миллионов долларов для защиты от него" – СМИ

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Зеленский заявлял, что причин для паники нет
Зеленский заявлял, что причин для паники нет
Фото: EPA

В Белом доме заявили, что президент Украины Владимир Зеленский "приуменьшает" риск вторжения России. Об этом заявил представитель Белого дома в комментарии Fox News 29 января.

"Мы понимаем, в каком сложном положении находится президент Зеленский и под каким давлением он находится. Но в то же время он, приуменьшая риск вторжения, просит предоставить оружие на сотни миллионов долларов, чтобы защититься от него. Мы считаем, что важно открыто и откровенно говорить об этой угрозе", – сказал чиновник.

Вечером 27 января Зеленский говорил с президентом США Джо Байденом  на фоне сообщений о наращивании Россией военных сил вблизи границы с Украиной и о возможном ее вторжении на украинскую территорию. Президент Украины сообщил, что разговор был долгим. Его пресс-служба проинформировала, что речь шла о сдерживании российской агрессии. В частности, Зеленский поблагодарил Байдена за помощь и поддержку.

28 января CNN сообщал, что телефонный разговор Зеленского и Байдена 27 января "не прошел хорошо". Во время телефонного разговора, который украинский чиновник назвал долгим и откровенным, Байден предупредил Зеленского, что российское вторжение может быть неизбежным. Зеленский заявил, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной". Также, по данным CNN, во время разговора Зеленский призвал Байдена "быть сдержаннее в сообщениях" о вероятном вторжении, предупредив об экономических последствиях паники. В Белом доме, комментируя информацию о телефонном разговоре, заявили, что анонимные источники распространяют ложь. Спикер президента Украины Сергей Никифоров назвал информацию о содержании переговоров лидеров Украины и США, которую якобы распространил украинский чиновник, не соответствующей действительности.

Республиканцы после информации CNN обратились к Байдену с требованием опубликовать стенограмму его разговора с Зеленским.

CNN и Politico сообщали 28 января, что между Зеленским и администрацией президента США Джо Байдена "нарастает напряженность" на фоне разногласий по поводу того, как интерпретировать и публично сообщать оценки американской разведки, в которых говорится, что Россия может готовить полномасштабное нападение на Украину.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.

Теги: Россия, США, оружие, Белый дом, Владимир Зеленский, война в Украине
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