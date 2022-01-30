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"Чем меньше экономическая мощь, тем громче лягушка". Профессор Соловей объяснил смысл российской агрессии

Соловей считает, что российская власть пытается "сохранить лицо" после ответа НАТО
Соловей считает, что российская власть пытается "сохранить лицо" после ответа НАТО
Фото: Valery Solovei / Facebook

Россия "от балды" выдвинула Западу ультиматум относительно гарантий безопасности. Такое мнение российский историк, политический аналитик профессор Валерий Соловей выразил 28 января в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

"Эти ультиматумы были выдвинуты, я бы сказал, во многом от балды. В Кремле не рассчитывали, что НАТО под тяжестью ошибок и преступлений возьмет и самораспустится. Но, правда, и такого отказа – а получили принципиальный отказ, – тоже не ожидали", – сказал он.

По словам аналитика, теперь российская власть пытается "как-то сохранить лицо".

"А как сохранить лицо? Надо чего-то добиться. А чего добиться? Вот взять сейчас, отвернуться, сказать: "Ну да, мы будем продолжать переговоры с Украиной", – слушайте, это же самоубийство имиджевое и плюс это самоубийство в глазах ближайшего окружения самого президента [РФ Владимира Путина]", – считает Соловей.

Он объяснил, что Москва пытается с помощью Запада добиться, чтобы Киев выполнил Минские соглашения, которые для украинской власти "катастрофические".

"Соглашения подписывались в одной ситуации, а сейчас она другая. И политический контекст в Украине таков, что она не может, ее руководство не может выполнять Минские соглашения в "формуле Штайнмайера". В противном случае это закончится для действующего руководства катастрофой. Они это понимают, поэтому будут оттягивать изо всех сил. Американцы давят: "Нет, выполняйте! Вы же подписали – выполняйте. Или вы хотите войны?". [Президент Украины Владимир] Зеленский говорит: "Да нет, войны не будет. Не надо нас пугать". Но война очень даже может быть, к великому сожалению для всех", – сказал Соловей.

По его мнению, у Вашингтона есть компромат на украинских политиков, в том числе на Зеленского, и США "давят" на Киев.

"Но этот компромат уравновешивается, я бы сказал, пониманием со стороны украинских политиков ситуации, что они тогда исчезнут как политики. Поэтому, возможно, для них даже было выгодней, если бы наступила первая фаза война, которая не предполагает наземной операции: ракетный массированный обстрел украинской военной инфраструктуры. И после этого, что делать? Сила солому ломит – "давайте выполнять соглашения, иначе будет хуже", – считает политолог.

Отвечая на реплику о российской пропаганде на фоне происходящего, Соловей заявил: "Чем меньше экономическая мощь, тем громче квакает лягушка, она надувается и квакает".

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (ТКГ, Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.

12 февраля 2015 года в Минске на тот момент лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь. США, как говорит заместитель госсекретаря США Венди Шерман, видят все признаки того, что Путин намерен применить военную силу против Украины "сейчас или, возможно, в середине февраля". Однако неизвестно, принял ли он окончательное решение, отметила она. 

24 января после заседания Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, на котором рассматривали, в частности, вопросы безопасности, Зеленский сказал, что "все спокойно, причин для паники нет". Секретарь СНБО Алексей Данилов в тот же день заявил, что полномасштабное вторжение России сейчас невозможно, и подчеркнул, что поводов для паники нет.

17 декабря 2021 года на фоне наращивания численности российских войск вблизи границ Украины МИД РФ распространил проект договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении" и отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

10 января 2022 года в Женеве прошли переговоры США и России относительно "гарантий безопасности". Шерман, которая возглавляла делегацию США, после переговоров заявила, что принцип открытых дверей НАТО не подлежит обсуждению.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, НАТО, война, вторжение, Валерий Соловей, Минские соглашения, Владимир Зеленский, российская агрессия, война в Украине, война на Донбассе, войска
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