Столтенберг: У стран НАТО разные взгляды на поставки оборонительного оружия Украине

Столтенберг: Я думаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине Фото: EPA

"Я думаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать вооруженные силы, бороться с коррупцией и создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды", – заявил он.

Столтенберг напомнил, что ряд стран, среди которых Великобритания, США и страны Балтии, уже поставляют оружие Украине.

Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, согласно Уставу ООН.

Генсек исключил, что поставки вооружения Украине могут нести опасность для России, так как российская армия обладает современными вооружениями и ядерным оружием.