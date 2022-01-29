ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Столтенберг: У стран НАТО разные взгляды на поставки оборонительного оружия Украине

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Столтенберг: Я думаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине
Столтенберг: Я думаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине
Фото: EPA

У стран НАТО на сегодня разные взгляды на поставки оружия Украине. Об этом в интервью El Pais, которое вышло 29 января, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"Я думаю, что союзники по НАТО обязаны оказывать поддержку Украине. Мы оказываем политическую поддержку, практическую поддержку, мы помогаем им модернизировать вооруженные силы, бороться с коррупцией и создавать механизмы киберзащиты. Что касается оборонительного вооружения, то у союзников разные взгляды", – заявил он.

Столтенберг напомнил, что ряд стран, среди которых Великобритания, США и страны Балтии, уже поставляют оружие Украине. 

Он подчеркнул, что Украина имеет право на самооборону, согласно Уставу ООН.

Генсек исключил, что поставки вооружения Украине могут нести опасность для России, так как российская армия обладает современными вооружениями и ядерным оружием.

Контекст:

На фоне скопления Россией войск у границ с Украиной ряд стран объявили о передаче Украине оборонительного вооружения и боеприпасов. Это США, Великобритания, страны Балтии, Чехия и другие государства.

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь (только за первые пять лет сумма помощи составила более €1,4 млрд), помогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих. Однако все это время Берлин отказывался от предоставления оружия и, как известно, в 2021 году блокировал поставки оружия Украине через НАТО, несмотря на предупреждения США о возможном новом вторжении России.

После смены правительства позиция Германии относительно поставок Украине оборонного оружия не изменилась, заявила в начале 2022 года глава МИД страны Анналена Бербок. Кроме того, как написала 21 января The Wall Street Journal, сейчас Германия блокирует передачу Эстонией Украине оружия немецкого происхождения.

Нынешняя политика Германии в отношении России не отвечает требованиям НАТО, ЕС и партнеров Германии и в целом "нашему времени", заявил 25 января министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Также действия Берлина критиковали в Польше.

Германия предоставит Украине 5 тыс. военных защитных касок, заявила 26 января Ламбрехт. Предоставляя такую помощь, Германия "дает четкий сигнал", что поддерживает Украину, сказала глава оборонного ведомства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, НАТО, оружие, Йенс Столтенберг, вооружение, война в Украине
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи
"Писю видно", "Боже, это мечта". Кардашян показала голую грудь и промежность вблизи
"Это ужасно", "Жуткий образ". 66-летняя Долина опубликовала фото, на которых она лысая
"Это ужасно", "Жуткий образ". 66-летняя Долина опубликовала фото, на которых она лысая
"Добро пожаловать в 38, горячая мамочка". Макконахи показал фото жены в откровенном образе
"Добро пожаловать в 38, горячая мамочка". Макконахи показал фото жены в откровенном образе
"Лилек, ты – секси", "Бомбезная". Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в корсете-бюстье
"Лилек, ты – секси", "Бомбезная". Невеста бывшего мужа Ани Лорак обнажила грудь в корсете-бюстье
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе
Брежнева позировала в бикини с разведенными ногами и заговорила о расставании с Меладзе
"Лапулька сладкий", "Чудесный малыш". 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены
"Лапулька сладкий", "Чудесный малыш". 76-летний Петросян показал подросшего сына от молодой жены
"Ты – подонок, Джейми Линн". Спирс обвинила младшую сестру в том, что она зарабатывает на ней деньги
"Ты – подонок, Джейми Линн". Спирс обвинила младшую сестру в том, что она зарабатывает на ней деньги
"Похожи, как две капли воды". Певица Grosu показала брата, которого старше на 22 года
"Похожи, как две капли воды". Певица Grosu показала брата, которого старше на 22 года
"Сиськастая", "Ты очень горячая женщина". Майли Сайрус оголила грудь
"Сиськастая", "Ты очень горячая женщина". Майли Сайрус оголила грудь
"Даже тут без воровства не могут", "Фейк на фейке". Российское СМИ выдало фото из харьковского паблика за снимки, сделанные в Подмосковье
"Даже тут без воровства не могут", "Фейк на фейке". Российское СМИ выдало фото из харьковского паблика за снимки, сделанные в Подмосковье
"Когда жопой трусить?" Астафьева снялась в ванной и показала подписчикам средний палец
"Когда жопой трусить?" Астафьева снялась в ванной и показала подписчикам средний палец
Шарлиз Терон показала фото 10-летней дочери-трансгендера
Шарлиз Терон показала фото 10-летней дочери-трансгендера
"Как познавательно", "Уже надоели эти кривляния замужней женщины". Дорофеева станцевала перед камерой на раздевание
"Как познавательно", "Уже надоели эти кривляния замужней женщины". Дорофеева станцевала перед камерой на раздевание
Китайцы угрожают бойкотом "Матрицы" из-за участия Киану Ривза в концерте в поддержку Тибета
Китайцы угрожают бойкотом "Матрицы" из-за участия Киану Ривза в концерте в поддержку Тибета
"Мне бы такую! Любые фантазии в прыжке", "Кристина, ты богиня". Раздетая Асмус показала, как кувыркается утром в постели
"Мне бы такую! Любые фантазии в прыжке", "Кристина, ты богиня". Раздетая Асмус показала, как кувыркается утром в постели
"Какие прекрасные фотографии", "Sexi". Ризатдинова засветила соски в мокром купальнике
"Какие прекрасные фотографии", "Sexi". Ризатдинова засветила соски в мокром купальнике
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть (279240)
2
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике (108112)
3
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории (96998)
4
"Ох уже эти твои кунаки", "Красивые тити". 24-летняя Кунаки показала снимки с отдыха в Бразилии (68541)
5
"Приятно смотреть", "Не знаете, кого ждете?" 34-летняя Каменских показала новые фото в широкой толстовке (45257)
6
"Выйдешь за меня?", "Мамочка". В сети обсуждают снимки 55-летней Хайек в объятиях молодого мужчины (41084)
7
"Бабки в очереди крестились?" Звезда ситкома "Танька і Володька" Песик показала, в каком виде ходила к семейному врачу (36770)
8
"Скоро одни кости останутся", "Бодрая лошадка". 44-летняя Чехова поделилась "последними" фото с Сейшел (35591)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS