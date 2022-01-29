Если Россия оккупирует Украину, то подавится и проиграет – Венедиктов

"Это значит: проиграла. [...] Потому что подавится такой территорией, и таким народом, и такой ситуацией, при которой ее весь мир будет считать оккупантом. Неважно, что там будет. И в конечном итоге вынуждена будет изрыгнуть из себя Украину, которая будет ее ненавидеть, как Прибалтика ненавидела Советский Союз. Это – проиграла", – объяснил он.

Главред "Эха Москвы" считает, что "вход России" в Украину уже является проигрышем.

"России не нужно входить на территорию. [...] Ее цель – не Украина, ее цель – отношения с Соединенными Штатами Америки, ну и в целом, наверное, с блоком НАТО. Вопрос эффективности: добиться от американцев и от НАТО собственной безопасности путем войны, или путем шантажа войны, или путем переговоров. Это не имеет никакого значения", – сказал Венедиктов.