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Ток-Шоу ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Шендерович о Путине: Дедушка старый, ему все равно

 
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Никто не знает, что в голове 69-летнего президента РФ Владимира Путина и на что он может решиться в отношении Украины, заявил публицист Виктор Шендерович
Никто не знает, что в голове 69-летнего президента РФ Владимира Путина и на что он может решиться в отношении Украины, заявил публицист Виктор Шендерович
Фото: ЕРА

Если президент РФ Владимир Путин действительно решится развернуть широкомасштабное наступление на Украину, его не остановят никакие этические соображения и "никакая кровь". Об этом 27 января в эфире ток-шоу "ГОРДОН" на YouTube-канале "Дмитрий Гордон" заявил российский писатель, публицист и оппозиционер Виктор Шендерович.

"Опасность заключается в том, что мы действительно – и вы в студии, и я – не знаем, с кем сейчас имеем дело, что в голове у этого человека, как выглядит его психика. Тут нужны не геополитики, а психиатры, чтобы прогнозировать. В гораздо большей степени нужна консультация психиатра, и мы должны понимать, до какой степени он сам поверил в собственную пропаганду, кто ему кладет эти папочки, которые он читает", – рассказал Шендерович.

По его словам, 69-летний Путин сам не пользуется альтернативными источниками информации вроде интернета, а потому полностью зависим от того, кто и что ему докладывает.

"Он действительно ведомый. Его держат в информационной изоляции. Это делают люди войны, люди противостояния, люди, которым все равно не выйти наружу и никакой Давос не светит. Это довольно опасно. Дедушка старый, ему все равно. И тут, как это ни странно, очень хочется, чтобы они были циничными людьми. И чтобы цинизм победил сумасшествие", – резюмировал Шендерович.

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.

Теги: Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Виктор Шендерович, война в Украине, сумасшествие, ток-шоу, президент, писатель, ток-шоу "ГОРДОН"
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