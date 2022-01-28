РФ на фоне наращивания войск стягивает к границе с Украиной запасы крови и медицинские материалы – СМИ

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс. Фото: mil.ru

Об этом 28 января пишет Reuters со ссылкой на трех бывших и действующих американских чиновников.

По их словам, это еще один ключевой показатель готовности РФ к нападению на Украину, если такое решение примет российский президент Владимир Путин.

Двое из трех собеседников агентства рассказали, что поставки крови начались "в последние недели".

По мнению бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, это не гарантирует, что будет вторжение, но "вы не станете проводить еще одно нападение, если у вас не будет этого в руках".

The Wall Street Journal написала 27 января, что Россия отправила к границам с Украиной медицинские подразделения. Издание отметило, что таким образом Москва "завершила последние приготовления к вторжению в Украину".

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.