ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ на фоне наращивания войск стягивает к границе с Украиной запасы крови и медицинские материалы – СМИ

К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации около 130 тыс.
К 28 января, по информации Минобороны Украины, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.
Фото: mil.ru

РФ начала поставки крови и других медицинских материалов к границе Украины, они могут используются для оказания помощи раненым в случае вторжения России в Украину.

Об этом 28 января пишет Reuters со ссылкой на трех бывших и действующих американских чиновников.

По их словам, это еще один ключевой показатель готовности РФ к нападению на Украину, если такое решение примет российский президент Владимир Путин.

Двое из трех собеседников агентства рассказали, что поставки крови начались "в последние недели".

По мнению бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, это не гарантирует, что будет вторжение, но "вы не станете проводить еще одно нападение, если у вас не будет этого в руках".

The Wall Street Journal написала 27 января, что Россия отправила к границам с Украиной медицинские подразделения. Издание отметило, что таким образом Москва "завершила последние приготовления к вторжению в Украину".

Соединенные Штаты созывают 31 января открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с угрожающим поведением России и наращиванием российских войск на границе с Украиной и в Беларуси.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. 

В Белом доме заявили 18 января 2022 года, что Россия может в любой момент начать вторжение в Украину. В частности, в США обеспокоены перемещением российских войск на учения в Беларусь.

В Пентагоне сообщили 24 января, что Россия сейчас не имеет намерений идти на деэскалацию. Глава Минобороны Украины Алексей Резников в тот же день заявил, что Россия не создала ни одной ударной группировки, что бы свидетельствовало о подготовке ее вторжения в Украину. По мнению секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Алексея Данилова, полномасштабное вторжение России в Украину на сегодня невозможно.

Президент Украины Владимир Зеленский 24 января по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны сообщил, что представители СНБО работают для полной деэскалации и мирного урегулирования ситуации на Донбассе, в Украине все под контролем и причин для паники нет.

27 января в Пентагоне сообщили, что за последние 24 часа увеличилось наращивание Россией войск на российско-украинской границе. К 28 января, по информации Резникова, в зоне 200 км от границы страны находится около 112 тыс. российских военных, с учетом флота и авиации – около 130 тыс.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, медицина, военные, граница, нападение, вторжение, Бен Ходжес, война в Украине, президент, войска, кровь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Как познавательно", "Уже надоели эти кривляния замужней женщины". Дорофеева станцевала перед камерой на раздевание
"Как познавательно", "Уже надоели эти кривляния замужней женщины". Дорофеева станцевала перед камерой на раздевание
Китайцы угрожают бойкотом "Матрицы" из-за участия Киану Ривза в концерте в поддержку Тибета
Китайцы угрожают бойкотом "Матрицы" из-за участия Киану Ривза в концерте в поддержку Тибета
"Мне бы такую! Любые фантазии в прыжке", "Кристина, ты богиня". Раздетая Асмус показала, как кувыркается утром в постели
"Мне бы такую! Любые фантазии в прыжке", "Кристина, ты богиня". Раздетая Асмус показала, как кувыркается утром в постели
"Какие прекрасные фотографии", "Sexi". Ризатдинова засветила соски в мокром купальнике
"Какие прекрасные фотографии", "Sexi". Ризатдинова засветила соски в мокром купальнике
  Бацман о дружбе с Гурченко: Я застала уже хвост этой кометы. Она была такая простая!
  Бацман о дружбе с Гурченко: Я застала уже хвост этой кометы. Она была такая простая!
  "Вкусно получается", "Очень аппетитные блинчики". Кулинарный блогер показала, как приготовить творожные блины
  "Вкусно получается", "Очень аппетитные блинчики". Кулинарный блогер показала, как приготовить творожные блины
  Финалист украинского нацотбора из Беларуси: Я был рад любому выбору песни, даже если бы пришлось петь "Пусть бегут неуклюже"
  Финалист украинского нацотбора из Беларуси: Я был рад любому выбору песни, даже если бы пришлось петь "Пусть бегут неуклюже"
"Какую фоточку нашла". Брежнева снялась в одних брюках и очках
"Какую фоточку нашла". Брежнева снялась в одних брюках и очках
"Так нежно", "Какая точеная фигурка! Видна работа". 36-летняя Viktoria показала мальдивские снимки в бикини перед отъездом домой
"Так нежно", "Какая точеная фигурка! Видна работа". 36-летняя Viktoria показала мальдивские снимки в бикини перед отъездом домой
  "Я за то, чтобы называть улицы нейтральными именами, чтобы не менять их каждый раз". Данилко рассказал, как относится к Бандере
  "Я за то, чтобы называть улицы нейтральными именами, чтобы не менять их каждый раз". Данилко рассказал, как относится к Бандере G
"Евровидение 2022". Финалист нацотбора Barleben презентовал фрагмент конкурсной песни. Аудио
"Евровидение 2022". Финалист нацотбора Barleben презентовал фрагмент конкурсной песни. Аудио
  "К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение". Бацман рассказала о новом проекте Гордона
  "К нам пришло несколько команд, предложили каждая свое видение". Бацман рассказала о новом проекте Гордона
"Не стыдится в таком виде фоткаться!" Голая 44-летняя Чехова показала, как принимает ванну
"Не стыдится в таком виде фоткаться!" Голая 44-летняя Чехова показала, как принимает ванну
"Высокие отношения". Козловский оставил поклонницу без ужина
"Высокие отношения". Козловский оставил поклонницу без ужина
Продюсеры шоу "Холостяк" презентовали промо-ролик нового сезона с участием бизнесмена из Майами. Видео
Продюсеры шоу "Холостяк" презентовали промо-ролик нового сезона с участием бизнесмена из Майами. Видео
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку
"Что случилось с ее задницей?", "О боже, это выглядит ужасно". 63-летняя Мадонна показала голую пятую точку
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (252245)
2
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть (168182)
3
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (113256)
4
"Румяный пирожочек". Michelle Andrade снялась в мокром купальнике (90002)
5
"Жопа – отпад", "С родным целлюлитом". Тодоренко с нижнего ракурса показала голые ягодицы (84683)
6
Проживающая в Германии 47-летняя жена мэра Кличко: Я слышу потребности своего тела. Глаза с возрастом умеют рассказывать истории (64145)
7
"Вот и образовалась парочка", "Красивые". Тина Кароль отпраздновала день рождения с мужчиной. Фото (59664)
8
"Бог ему судья". Ефросинина рассказала о человеке, который лишил ее девственности (55065)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS