Путин заявил Макрону о важности налаживания прямого диалога Украины с ОРДЛО

Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 января сказал российский президент Владимир Путин, пишет сайт Кремля.
"При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского Комплекса мер и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса, – говорится в сообщении. – С учетом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" подтвержден настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате".
В то же время "Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями".
Макрон также намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге 27 января, что Украина не намерена вести переговоры с боевиками "ДНР" и "ЛНР" – "это вопрос принципа". Он отметил, что целью РФ является снятие с себя ответственности за происходящее на Донбассе и позиционирование не как участника конфликта.
Кулеба напомнил, что прямые переговоры с боевиками не предусмотрены Минскими соглашениями, и это не соответствует тому, как развивался конфликт.
"Это конфликт между Россией и Украиной, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними [с россиянами]", – подчеркнул он.
25 января немецкое агентство dpa сообщило, что 26 января на встрече стран "Нормандской четверки" на уровне советников планируют договариваться о переговорах украинских властей с боевиками "ЛДНР". Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который на переговорах представлял Украину, заявлял, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с сепаратистами.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.
Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками "ЛДНР".
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).
На переговорах советников лидеров стран "Нормандской четверки" в Париже 26 января стороны согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня. Следующая встреча в нормандском формате должна состояться через две недели в Берлине. Это, по словам Кулебы, означает, что "как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути".
Разговор Макрона с Путиным состоялся на фоне наращивания численности российских войск вблизи границ Украины и сообщений о возможном вторжении РФ.