Путин заявил Макрону о важности налаживания прямого диалога Украины с ОРДЛО

В беседе с Макроном Путин (на фото) акцентировал "важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского Комплекса мер", рассказали в Кремле Фото: kremlin.ru

Об этом в ходе телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном 28 января сказал российский президент Владимир Путин, пишет сайт Кремля.

"При обсуждении ситуации на Украине Владимир Путин акцентировал важность неукоснительного выполнения Киевом положений минского Комплекса мер и других договоренностей, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса, – говорится в сообщении. – С учетом итогов состоявшейся в Париже 26 января встречи политических советников лидеров стран "Нормандской четверки" подтвержден настрой на дальнейшую работу России и Франции в данном формате".

В то же время "Путин отметил, что российская сторона внимательно изучит полученные 26 января от США и НАТО письменные ответы на проекты соглашений о гарантиях безопасности, после чего определится со своими дальнейшими действиями".

Макрон также намерен провести телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил на брифинге 27 января, что Украина не намерена вести переговоры с боевиками "ДНР" и "ЛНР" – "это вопрос принципа". Он отметил, что целью РФ является снятие с себя ответственности за происходящее на Донбассе и позиционирование не как участника конфликта.

Кулеба напомнил, что прямые переговоры с боевиками не предусмотрены Минскими соглашениями, и это не соответствует тому, как развивался конфликт.

"Это конфликт между Россией и Украиной, вылившийся в российскую агрессию, и мы будем вести переговоры с ними [с россиянами]", – подчеркнул он.

25 января немецкое агентство dpa сообщило, что 26 января на встрече стран "Нормандской четверки" на уровне советников планируют договариваться о переговорах украинских властей с боевиками "ЛДНР". Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, который на переговорах представлял Украину, заявлял, что украинская сторона не будет вести прямые переговоры с сепаратистами.