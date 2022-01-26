ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Ермак: Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет

Ермак назвал фейком сообщения в СМИ о переговорах украинских властей с боевиками
Ермак назвал фейком сообщения в СМИ о переговорах украинских властей с боевиками
Фото: president.gov.ua

Украинская сторона не будет вести прямые переговоры с сепаратистами. Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

25 января немецкое агентство dpa сообщило, что 26 января на встрече стран "Нормандской четверки" на уровне советников планируют договариваться о переговорах украинских властей с боевиками "ЛДНР".

Реагируя на это сообщение, Ермак сказал, что позиция Украины является неизменной и отвечает украинским интересам.

"Никаких прямых переговоров с сепаратистами не было и не будет. А подобные выдумки появляются благодаря манипуляторам, которые уже много раз пытались сделать "зраду" на ровном месте... Пусть те, кто сегодня участвует в создании этих фейков, идут и себе рисуют на лбу красные линии, а у нас они, как и украинские интересы, прошиты на подкорке", – заявил он.

Как рассказал Ермак, в настоящее время конкретной повестки дня встречи советников "Нормандской четверки" нет. Украинская сторона, по его словам, планирует обсуждать возобновление режима прекращения огня, гуманитарные вопросы, открытие пропускных пунктов, а также будущую работу в нормандском формате.

"В отличие от некоторых политиков, ни бизнеса, ни переговоров мы с сепаратистами не ведем и никогда вести не будем", – добавил глава ОП.

Он отметил, что утверждать любые документы в нормандском формате имеют право только лидеры Украины, Германии, Франции и России. Встречи советников и министров в этом формате носят исключительно консультационный характер.

"Любые инсинуации или манипуляции – это инсинуации и манипуляции людей, заинтересованных в срыве переговоров", – подчеркнул руководитель Офиса президента.

Советники лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) встретятся в Париже. Украину на переговорах будет представлять Ермак. 

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками "ЛДНР".

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: боевики, нормандский формат, война в Украине, война на Донбассе, ОРДЛО, Офис президента Украины, Андрей Ермак
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
"Так вот на кого вы похожи". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару показала свою маму
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
В сети показали тренировку Йовович в голливудском фитнес-клубе. 46-летняя актриса делала выпады со штангой и прыгала на батуте. Видео
"Ты такая сексуальная". 52-летняя Лопес показала в кадре пятую точку
"Ты такая сексуальная". 52-летняя Лопес показала в кадре пятую точку
  "У меня все комплекты лежат дома". Ефросинина призналась, что в обычной жизни не носит белье, которое рекламирует
  "У меня все комплекты лежат дома". Ефросинина призналась, что в обычной жизни не носит белье, которое рекламирует
  Новый бойфренд Волочковой объявлен в Украине в розыск за террористическую деятельность. Известна реакция балерины
  Новый бойфренд Волочковой объявлен в Украине в розыск за террористическую деятельность. Известна реакция балерины
"Что за ведро снизу?", "Ну ничего себе". Асмус попросила не приближать ее новое фото
"Что за ведро снизу?", "Ну ничего себе". Асмус попросила не приближать ее новое фото
"Бедная девочка", "Славочка, ты справляешься". Каминская в черном наряде заинтриговала сообщением о расставании
"Бедная девочка", "Славочка, ты справляешься". Каминская в черном наряде заинтриговала сообщением о расставании
"Вот и образовалась парочка", "Красивые". Тина Кароль отпраздновала день рождения с мужчиной. Фото
"Вот и образовалась парочка", "Красивые". Тина Кароль отпраздновала день рождения с мужчиной. Фото
"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа?", "ОФигеть, какая растяжка". Волочкова широко развела ноги перед камерой
"Затрахала своим шпагатом. На кого ты стала похожа?", "ОФигеть, какая растяжка". Волочкова широко развела ноги перед камерой
"Смело". Потап показал смеющегося Зеленского
"Смело". Потап показал смеющегося Зеленского
"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка
"Виктюк, vivat!" В Киеве открывается выставка по мотивам спектакля "Дама без камелий", посвященная памяти Романа Виктюка
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях
"Мурат приехал с отдыха, она назло с любовником полетела", "Как хорошо вы отдыхаете". Ани Лорак засветила голую грудь
"Мурат приехал с отдыха, она назло с любовником полетела", "Как хорошо вы отдыхаете". Ани Лорак засветила голую грудь
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
  "Просто тают во рту", "Очень аппетитно". Кулинарный блогер показала, как за 20 минут приготовить кексы с фруктовой начинкой
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
"Такая нежная", "Ноги невероятные". Полякова снялась в очень коротком платье без бретелек
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (200145)
2
39-летняя Мейхер выставила на обозрение грудь и показала татуировку в интимном месте (128531)
3
"Сиськи норм", "Я бы тебя съел". 35-летняя звезда "Женского квартала" Сопонару позировала в "голом" наряде (111495)
4
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (94986)
5
"Она перестала общаться. Вернулась, когда узнала, что я беременна". 40-летняя Тоня Матвиенко рассказала об отношениях с 23-летней дочерью (90320)
6
"Простудишь попу и гнездышко". Никитюк в снегу развела ноги перед камерой (79922)
7
Каменских выставила на обозрение голый пах и грудь (74877)
8
"Противно смотреть – выставляете свои пятые точки в 40 лет", "Вульгарненько". Ани Лорак с разных ракурсов снялась в мокром купальнике (42111)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS