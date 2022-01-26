На встрече советников "Нормандской четверки" собираются определять дату переговоров Киева с боевиками – СМИ

Переговоры в нормандском формате на уровне советников пройдут в Париже Фото: pixabay.com

Во время консультаций в нормандском формате в том числе хотят определить дату, когда боевики будут обсуждать с официальными украинскими властями "особый статус Донбасса".

В окружении президента Франции Эммануэля Макрона считают, что деэскалация ситуации с безопасностью возможна благодаря в том числе "принуждения лояльных Кремлю сепаратистов к переговорам с Киевом", пишет 25 января dpa.

Советники лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) встретятся в Париже.