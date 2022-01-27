Кулеба назвал "хорошую новость" для Украины в ближайшие две недели

Как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути, отметил Кулеба Фото: EPA

Об этом 27 января на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишут Reuters и "Интерфакс-Украина".

"Хорошая новость заключается в том, что советники [лидеров "Нормандской четверки"] договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", – сказал Кулеба.

Советники лидеров стран "Нормандской четверки" 26 января в ходе встречи в Париже согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня, сообщил по ее итогам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Это первый документ, который удалось согласовать, начиная с декабря 2019 года", – отметил он.

Переговоры проходили в закрытом формате, они продлились более восьми часов.

Россию на встрече представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн. Ермак и Козак по итогам встречи назвали переговоры непростыми.

В декларации, опубликованной 26 января на сайте президента Франции, говорится, что Минские договоренности остаются ключевыми для урегулирования ситуации на Донбассе.