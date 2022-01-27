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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба назвал "хорошую новость" для Украины в ближайшие две недели

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Как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути, отметил Кулеба
Как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути, отметил Кулеба
Фото: EPA

Украина на фоне наращивания российских войск вблизи ее границ и сообщений о возможном вторжении РФ готовится ко всем сценариям, но сейчас основная стратегия Москвы заключается в дестабилизации страны, в частности – с использованием тактики гибридной войны.

Об этом 27 января на брифинге по итогам встречи с министром иностранных дел Дании Йеппе Кофодом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишут Reuters и "Интерфакс-Украина".

"Хорошая новость заключается в том, что советники [лидеров "Нормандской четверки"] договорились встретиться в Берлине через две недели, а это означает, что как минимум ближайшие две недели Россия, скорее всего, останется на дипломатическом пути", – сказал Кулеба.

Советники лидеров стран "Нормандской четверки" 26 января в ходе встречи в Париже согласовали коммюнике и поддержали режим прекращения огня, сообщил по ее итогам глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. "Это первый документ, который удалось согласовать, начиная с декабря 2019 года", – отметил он.

Переговоры проходили в закрытом формате, они продлились более восьми часов.

Россию на встрече представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн. Ермак и Козак по итогам встречи назвали переговоры непростыми.

В декларации, опубликованной 26 января на сайте президента Франции, говорится, что Минские договоренности остаются ключевыми для урегулирования ситуации на Донбассе.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками "ЛДНР".

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отмечали, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Кулеба отметил 17 декабря, что Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, МИД Украины, Берлин, ФРГ, переговоры, агрессия, вторжение, Дмитрий Кулеба, нормандский формат, конфликт, безопасность, брифинг, Йеппе Кофод
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