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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Встреча советников "Нормандской четверки" длилась восемь часов. Ермак и Козак назвали ее непростой

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Украину на встрече представлял Ермак
Украину на встрече представлял Ермак
Фото: EPA

Вечером 26 января в Париже завершилась встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки", она продолжалась более восьми часов. Об этом написал "Укринформ".

Переговоры проходили в закрытом формате. Украину на встрече представлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная сообщила, что встреча длилась в три раза дольше, чем планировалось. После нее Ермак и Козак дали брифинги, их транслировало в YouTube "Радіо Свобода".

Ермак сообщил, что встреча была непростой.

"Сам факт возобновления нормандского формата является очень положительным сигналом. Сегодня состоялся очень содержательный, непростой разговор. Аудит того, что мы имеем на сегодняшний день. Аудит выполнения как Минских соглашений, так и договоренностей лидеров нормандского формата от 2019 года", – сказал Ермак.

Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным", написал "Коммерсантъ".

"У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией Минских соглашений", – отметил представитель РФ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками "ЛДНР".

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывается Россия, говорят в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отметили, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Кулеба отметил 17 декабря, что Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности.

Теги: Россия, Украина, Донбасс, Дмитрий Козак, Минские соглашения, война в Украине, война на Донбассе, Андрей Ермак
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