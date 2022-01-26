Встреча советников "Нормандской четверки" длилась восемь часов. Ермак и Козак назвали ее непростой

Переговоры проходили в закрытом формате. Украину на встрече представлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная сообщила, что встреча длилась в три раза дольше, чем планировалось. После нее Ермак и Козак дали брифинги, их транслировало в YouTube "Радіо Свобода".

Ермак сообщил, что встреча была непростой.

"Сам факт возобновления нормандского формата является очень положительным сигналом. Сегодня состоялся очень содержательный, непростой разговор. Аудит того, что мы имеем на сегодняшний день. Аудит выполнения как Минских соглашений, так и договоренностей лидеров нормандского формата от 2019 года", – сказал Ермак.

Козак по итогам встречи заявил, что разговор был "непростым, но откровенным", написал "Коммерсантъ".

"У нас состоялся непростой разговор, но, может быть, первый такой откровенный разговор для того, чтобы провести инвентаризацию всех проблем, связанных с реализацией Минских соглашений", – отметил представитель РФ.