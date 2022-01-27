Франция опубликовала декларацию прошедшего в Париже саммита советников лидеров "Нормандской четверки"

"Они подтверждают, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата и призваны уменьшить имеющиеся разногласия на пути вперед. Выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей", – сказано в документе.

Согласно декларации советников, они также "обсудили важность активизации работы трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп в целях скорейшего продвижения в реализации Минских договоренностей".

Новая встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" планируется в Берлине "через две недели".

Переговоры проходили в закрытом формате, они продлились более восьми часов.

Украину на встрече представлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Ермак и Козак по итогам встречи назвали переговоры непростыми.