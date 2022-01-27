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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Франция опубликовала декларацию прошедшего в Париже саммита советников лидеров "Нормандской четверки"

Встреча советников проходила в Париже
Встреча советников проходила в Париже
Фото: elysee.fr

Минские договоренности остаются ключевыми для урегулирования ситуации на Донбассе, об этом говорится в опубликованной 26 января на сайте президента Франции декларации по итогам прошедшей в Париже встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки".

"Они подтверждают, что Минские договоренности являются основой работы нормандского формата и призваны уменьшить имеющиеся разногласия на пути вперед. Выступают за безоговорочное соблюдение режима прекращения огня и полное соблюдение мер по укреплению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года вне зависимости от разногласий по другим вопросам выполнения Минских договоренностей", – сказано в документе.

Согласно декларации советников, они также "обсудили важность активизации работы трехсторонней контактной группы и ее рабочих групп в целях скорейшего продвижения в реализации Минских договоренностей".

Новая встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" планируется в Берлине "через две недели".

Переговоры проходили в закрытом формате, они продлились более восьми часов.

Украину на встрече представлял глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, Россию – замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн.

Ермак и Козак по итогам встречи назвали переговоры непростыми.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой.

Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украинское правительство отказывается вести переговоры с боевиками "ЛДНР".

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках трехсторонней контактной группы (Украина – ОБСЕ – Россия) и "Нормандской четверки" (Украина – Германия – Франция – Россия).

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся последний саммит лидеров "Нормандской четверки". В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле "всех на всех" до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в 2020 году, однако этого не произошло. От участия в переговорах в нормандском формате отказывалась Россия, говорили в МИД Украины.

Лидеры США, ФРГ, Франции, Италии и Великобритании 6 декабря 2021 года отмечали, что РФ следует возобновить переговоры с Украиной в рамках нормандского формата.

По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают РФ за стол переговоров в нормандском формате.

Кулеба отметил 17 декабря, что Украина готова выполнить Минские соглашения, но РФ должна начать с договоренностей Парижского саммита по безопасности.

Теги: Россия, Германия, Франция, Берлин, Донбасс, Дмитрий Козак, Париж, Минские соглашения, нормандский формат, война в Украине, война на Донбассе, Андрей Ермак
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