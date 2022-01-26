"Первый документ, который удалось согласовать с 2019 года". Ермак рассказал об итогах встречи советников лидеров стран "Нормандской четверки"

Ермак: Для нас прекращение войны, возвращение наших территорий, деэскалация вокруг украинских границ являются приоритетом Фото: president.gov.ua

"Это первый документ, который удалось согласовать начиная с декабря 2019 года. Работа продолжается. Могу вам сказать, что Украина, как всегда, готова к переговорам, встречам 24/7, потому что для нас прекращение войны, возвращение наших территорий, деэскалация вокруг украинских границ являются приоритетом", – заявил глава ОПУ.

Ермак назвал главным достижением встречи поддержку всеми участниками режима прекращения огня на Донбассе, "который должен действовать безусловно".

"Стороны откровенно задекларировали, что существует много разногласий между Украиной и РФ относительно невыполнения Минских соглашений, их трактовки, но есть желание работать над этими разногласиями", – отметил Ермак.

По его словам, следующая встреча в нормандском формате состоится через две недели в Берлине.

"Мы договорились о продолжении диалога. Поддержка и единое отношение к режиму прекращения огня, особенно в напряженной ситуации вблизи границ Украины, очень важны. Стороны поддержали тезис о том, что работа в подгруппах трехсторонней контактной группы должна продолжаться", – сказал глава ОПУ.

Переговоры проходили в закрытом формате, они продлились более восьми часов. Пресс-секретарь Ермака Дарья Заривная сообщила, что встреча длилась в три раза дольше, чем планировалось.

Россию на встрече представлял замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, Германию – советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, Францию – советник президента Эммануэль Бонн. Ермак и Козак по итогам встречи назвали переговоры непростыми.